Florence Pugh zagra legendarną gwiazdę pop? Za kamerą reżyserka "Aftersun"

Florence Pugh zagra legendarną gwiazdę pop? Za kamerą reżyserka &quot;Aftersun&quot;
źródło: Getty Images
autor: Daniel Zuchnik
World of Reel przychodzi z informacją, która nie śniła się największym kinofilom. Dziennikarze portalu cytują niedawną rozmowę w The Sunday Times, którą przeprowadzono z Debbie Harry, legendarną wokalistką zespołu Blondie. Piosenkarka ujawniła, że Charlotte Wells – reżyserka "Aftersun" – pracuje właśnie nad filmem biograficznym o jej życiu. Przy okazji podzieliła się także wymarzonym castingiem. W roli samej siebie Harry najchętniej zobaczyłaby Florence Pugh!

Biografia wokalistki Blondie – co wiemy?



Po premierującym w 2022 debiucie "Aftersun", oczy całego świata zwróciły się na Charlotte Wells. Niewielki projekt nie tylko pozwolił rozwinąć karierę Paulowi Mescalowi, ale i zapewnił reżyserce szereg wyróżnień, z BAFTĄ, Film Independent i Grand Prix sekcji Semaine de la Critique festiwalu w Cannes na czele. Z wielką mocą wiąże się jednak wielka odpowiedzialność – konkretnie dotycząca kolejnego projektu, za który zabierze się twórczyni. Jak donosi właśnie World of Reel, jej wybór padł na zupełnie niespodziewaną historię – biografię Debbie Harry, gwiazdy muzyki popularnej lat 80. 

GettyImages-157361729.jpg Getty Images © Brian Cooke


W wywiadzie dla The Sunday Times piosenkarka w takich słowach opowiedziała o nadziejach wiązanych z projektem:

Gdyby to była ktoś taki jak Florence Pugh, byłabym w siódmym niebie. Uważam, że to wspaniała aktorka, która potrafi zagrać absolutnie wszystko.

Do wcielenia się w Debbie Harry aktorkę może zmotywować nie tylko nazwisko reżyserki, z którą wiązane są wielkie nadzieje w branży. Dziennikarze World of Reel przypominają bowiem wywiad udzielony przez Florence Pugh dla Entertainment Weekly z 2020 roku, gdy aktorka była jeszcze u progu wielkiej kariery. Przyznała wówczas, że wcielenie się Debbie Harry jest jednym z jej największych zawodowych marzeń. Jeśli nic w tej kwestii się nie zmieniło, w przeciągu najbliższych miesięcy powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie jej występu – wraz z nazwą studia stojącego za projektem oraz dodatkowymi szczegółami fabularnymi.

Ostatnim filmem z udziałem Florence Pugh, który mogliśmy oglądać na ekranach kin, było widowisko "Thunderbolts*". Zwiastun produkcji Marvela zamieszczamy poniżej.

"Thunderbolts*" – zwiastun filmu


