Florence Pugh zagra legendarną gwiazdę pop? Za kamerą reżyserka "Aftersun"

World of Reel przychodzi z informacją, która nie śniła się największym kinofilom. Dziennikarze portalu cytują niedawną rozmowę w The Sunday Times, którą przeprowadzono z Debbie Harry, legendarną wokalistką zespołu Blondie. Piosenkarka ujawniła, że Charlotte Wells – reżyserka "Aftersun" – pracuje właśnie nad filmem biograficznym o jej życiu. Przy okazji podzieliła się także wymarzonym castingiem. W roli samej siebie Harry najchętniej zobaczyłaby Florence Pugh!
Biografia wokalistki Blondie – co wiemy?
Po premierującym w 2022 debiucie "Aftersun
", oczy całego świata zwróciły się na Charlotte Wells
. Niewielki projekt nie tylko pozwolił rozwinąć karierę Paulowi Mescalowi
, ale i zapewnił reżyserce szereg wyróżnień, z BAFTĄ
, Film Independent
i Grand Prix sekcji Semaine de la Critique festiwalu w Cannes
na czele. Z wielką mocą wiąże się jednak wielka odpowiedzialność – konkretnie dotycząca kolejnego projektu, za który zabierze się twórczyni. Jak donosi właśnie World of Reel, jej wybór padł na zupełnie niespodziewaną historię – biografię Debbie Harry
, gwiazdy muzyki popularnej lat 80.
W wywiadzie dla The Sunday Times piosenkarka w takich słowach opowiedziała o nadziejach wiązanych z projektem: Gdyby to była ktoś taki jak Florence Pugh, byłabym w siódmym niebie. Uważam, że to wspaniała aktorka, która potrafi zagrać absolutnie wszystko
Do wcielenia się w Debbie Harry
aktorkę może zmotywować nie tylko nazwisko reżyserki, z którą wiązane są wielkie nadzieje w branży. Dziennikarze World of Reel przypominają bowiem wywiad udzielony przez Florence Pugh
dla Entertainment Weekly z 2020 roku, gdy aktorka była jeszcze u progu wielkiej kariery. Przyznała wówczas, że wcielenie się Debbie Harry
jest jednym z jej największych zawodowych marzeń. Jeśli nic w tej kwestii się nie zmieniło, w przeciągu najbliższych miesięcy powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie jej występu – wraz z nazwą studia stojącego za projektem oraz dodatkowymi szczegółami fabularnymi.
Ostatnim filmem z udziałem Florence Pugh
, który mogliśmy oglądać na ekranach kin, było widowisko "Thunderbolts*
". Zwiastun produkcji Marvela zamieszczamy poniżej.