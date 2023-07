Fort Ricasoli - to tu powstaje druga część filmu "Gladiator". Zobacz zdjęcia!

"Gladiator 2": Fort Ricasoli jako starożytny Rzym









źródło: Malta Tourism Authority

"Gladiator 2": szczegóły filmu

Zwiastun filmu "Gladiator"

Zbudowany pod koniec XVII wieku przez Zakon Maltański bastion przez dłuższy czas był kluczowym elementem obronnym wyspy Malta. Po ponad dwóch dekadach ekipa Ridleya Scotta powróciła w to miejsce. Podobnie jak 23 lat temu tak i teraz fort o powierzchni 18 hektarów (180 tys. m) został wykorzystany do odtworzenia starożytnego Rzymu wraz z Koloseum - areną walk gladiatorów.Zdjęcia na Malcie mają potrwać do końca września. Mówi się, żerealizowany jest ze znacznie większym rozmachem niż pierwsza część. Szacuje się, że na planie przebywa ponad 900 statystów.to czwarty film Ridleya Scott a kręcony na Malcie. Wcześniej brytyjski reżyser realizował tu również " Sztorm " oraz tegorocznego " Napoleona " z Joaquinem Phoeniksem . Warto wspomnieć, że Fort Ricasoli odgrywał ważną rolę w innych znanych produkcjach filmowych takich jak " Assassin's Creed " czy " Troja ".Główną rolę w " Gladiatorze 2 " gra nominowany w tym roku do Oscara Paul Mescal (" Aftersun "). Wciela się w znanego z pierwszego filmu Luciusa - wnuka Marka Aureliusza, syna Lucilli oraz siostrzeńca psychopatycznego Kommodusa.W obsadzie znaleźli się także m.in. Denzel Washington Derek Jacobi . Premierę zaplanowano na 22 listopada 2024 roku.