Forza Horizon 6 z potwierdzoną datą premiery!

"Forza Horizon 6" została wreszcie zaprezentowana w akcji. Podczas prezentacji deweloperzy ujawnili pierwsze szczegóły rozgrywki, potwierdzili wcześniejsze przecieki dotyczące daty premiery i zdradzili, jak będzie wyglądać najbardziej ambitna odsłona cyklu.
Pierwszy gameplay z "Forza Horizon 6
" pokazano podczas Xbox Developer Direct. Najważniejsza informacja: seria po raz pierwszy w historii przenosi się do Japonii. Tym razem gracze nie zaczynają jako gwiazda Horizon Festival — na starcie wcielą się w turystę, który dopiero musi zapracować na udział w głównym wydarzeniu.
Aby awansować, trzeba kwalifikować się do festiwalu, wykonywać Showcases oraz nowe wydarzenia Horizon Rush, czyli torowe wyzwania z przeszkodami. Zdobywanie kolejnych opasek otwiera dostęp do coraz wyższych rang festiwalu. Złota opaska odblokuje Legend Island, gdzie czekają ekskluzywne wyścigi i wyzwania.
W dniu premiery gra zaoferuje ponad 550 samochodów, a kolejne trafią do niej w ramach DLC. Nowością jest system "znajdowanych" aut — rzadkie pojazdy można odkrywać zaparkowane na podjazdach w świecie gry i kupować je bezpośrednio podczas eksploracji.
Japoński klimat zostanie mocno podkreślony przez nowe wyścigi Touge, prowadzone wąskimi, krętymi górskimi trasami. Region Tokio ma być pięć razy większy niż jakikolwiek obszar stworzony wcześniej przez Playground Games, a całość zostanie podzielona na wyraźnie różniące się dzielnice.
Powracają domy graczy (osiem do kupienia), pełniące funkcję garaży i punktów szybkiej podróży, ale pojawi się też zupełnie nowy obszar: The Estate. To duża, wiejska posiadłość, którą można dowolnie zabudowywać — od prywatnych torów po górskie kryjówki. Wszystkie elementy buduje się za walutę zdobywaną w grze, a po ich usunięciu kredyty wracają do gracza.
Zobacz zwiastun "Forza Horizon 6"
Nowa funkcja Car Meets pozwoli spotykać się w trzech lokacjach: na terenie Horizon Festival, w Okuibuki oraz w Daikoku — inspirowanym prawdziwymi japońskimi zlotami samochodowymi. Gracze będą mogli prezentować swoje projekty, pobierać malowania innych użytkowników i kupować wersje aut, które im się spodobają.
"Forza Horizon 6
" zadebiutuje 19 maja 2026 roku. Edycja Premium zapewni wcześniejszy dostęp od 15 maja. Gra trafi najpierw na Xbox Series X|S oraz PC, natomiast wersja na PlayStation 5 pojawi się później w 2026 roku, co zostało oficjalnie potwierdzone podczas prezentacji.