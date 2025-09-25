Newsy Gry Nadjeżdża "Forza Horizon 6"! Playground games odsłania karty
Nadjeżdża "Forza Horizon 6"! Playground games odsłania karty

Po latach próśb ze strony społeczności stało się – "Forza Horizon 6" trafi do Japonii w 2026 roku. Ogłoszenie padło podczas Xbox Tokyo Game Show 2025, a towarzyszył mu klimatyczny teaser pełen smaczków z poprzednich odsłon. Playground Games zapowiada, że Japonia nie będzie jedynie tłem, lecz żywym i autentycznym światem, oddającym ducha kraju w stylu charakterystycznym dla serii Horizon.

Art Director Don Arceta podkreślił, że Japonia od lat była numerem jeden na liście życzeń graczy, a teraz nadszedł moment, w którym technologia pozwala na wierne oddanie jej różnorodności. Studio czerpie doświadczenia z wcześniejszych części – m.in. dodatku Hot Wheels do "FH5" – które pomogły w tworzeniu wielopoziomowych tras w Tokio. Z kolei konsultantka kulturowa Kyoko Yamashita wskazała, że kluczem było uchwycenie nie tylko wyglądu Japonii, ale też jej rytmu życia: od ciszy zatłoczonego miasta po dźwięk dzwonków w letnie wieczory.

Mapa w grze połączy ikoniczne miejsca – od majestatycznej góry Fuji po neonowe ulice Tokio i spokojne prowincje. W grze pojawią się także zmienne pory roku – w tym efektowny okres kwitnienia wiśni, które wpłyną nie tylko na wygląd otoczenia, ale i na klimat całej rozgrywki. Ogromną rolę odegra także japońska kultura motoryzacyjna – od driftu i kultowych kei carów po zamiłowanie do customizacji.

Zobacz zwiastun "Forza Horizon 6"




"Forza Horizon 6" zadebiutuje w 2026 roku na Xbox Series X|S i PC, a nieco później także na PlayStation 5. Wkrótce zobaczymy pierwsze fragmenty gameplayu, ale już teraz wiadomo jedno: Horizon Festival jeszcze nigdy nie był tak blisko serca fanów motoryzacji.

