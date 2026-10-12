Found footage tematem przewodnim 11. edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Chcesz rozwinąć wiedzę z zakresu filmu, mediów i komunikacji społecznej oraz umiejętności analizy, interpretacji i krytycznego myślenia? Olimpiada to nie tylko konkurs i sprawdzian wiedzy, ale przede wszystkim przestrzeń, w której młodzi pasjonaci i pasjonatki filmu mogą spotkać osoby na co dzień współtworzące kino. Na najlepszych czekają indeksy na uczelnie wyższe i wstęp na prestiżowe festiwale filmowe!Hasło tegorocznej Olimpiady: Found footage. Prawda odnaleziona, prawda sfabrykowana zachęca do refleksji nad relacją między obrazem filmowym a prawdą. Materiały archiwalne często kojarzą się z autentycznością i dokumentowaniem rzeczywistości, jednak historia kina pokazuje, że nawet najbardziej "prawdziwe" obrazy podlegają selekcji, montażowi i interpretacji. Found footage pozwala dostrzec, że znaczenie filmu nie wynika wyłącznie z tego, co zostało zarejestrowane, ale także z tego, w jaki sposób materiał został uporządkowany, zestawiony z innymi obrazami oraz opatrzony komentarzem. W tym sensie "prawda odnaleziona" może okazać się jednocześnie "prawdą sfabrykowaną" – efektem twórczego przetwarzania zastanych materiałów.Temat obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z autorstwem i twórczością we współczesnej kulturze audiowizualnej. Uczestnicy Olimpiady będą mogli zastanowić się nad tym, kim jest autor dzieła zbudowanego z cudzych materiałów oraz gdzie przebiega granica między cytatem, inspiracją, adaptacją a samodzielną kreacją. Istotnym punktem odniesienia staną się praktyki remiksu i mashupu, które od wielu lat kształtują kulturę cyfrową, umożliwiając tworzenie nowych wypowiedzi poprzez łączenie, przekształcanie i komentowanie istniejących treści.Współczesny rozwój technologii sprawia, że praktyki found footage wykraczają daleko poza kino eksperymentalne i dokumentalne. Materiały krążące w sieci – filmy publikowane przez użytkowników, nagrania z telefonów komórkowych, transmisje internetowe czy treści generowane przez algorytmy – stają się częścią globalnego obiegu obrazów. W rezultacie współczesny twórca coraz częściej pełni rolę selekcjonera, archiwisty i montażysty, a proces tworzenia polega nie tylko na produkowaniu nowych treści, lecz także na krytycznym opracowywaniu już istniejących.Hasło tegorocznej Olimpiady zachęca więc do spojrzenia na film jako przestrzeń dialogu między przeszłością a teraźniejszością, dokumentem a kreacją, pamięcią a wyobraźnią. Jest to zaproszenie do krytycznej refleksji nad wiarygodnością, znaczeniem i rolą obrazów we współczesnej kulturze audiowizualnej.Zapraszamy. Zgłoś się już dziś!