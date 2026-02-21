"BioShock" jednak trafi na Netflix. Premiera połączona z debiutem nowej gry?

Stali czytelnicy Filmwebu zapewne pamiętają, że w 2021 roku Netflix zapowiedział realizację filmu "BioShock". Rok później na stanowisko reżysera został wybrany Francis Lawrence. Od tamtej pory Lawrence zdążył już nakręcić dwa filmy ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Wielki marsz"), więc niektórzy mogli uznać, że jego "BioShock" skończył dokładnie tak samo, jak projekt Gore'a Verbinskiego lata wcześniej. Okazuje się jednak, że jest inaczej. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Zdjęcia do "BioShock" już w 2027 roku? Są też dobre wieści dla fanów serii gier
Dobre wieści ma dla fanów portal Collider. Według producenta Roya Lee
film został odstawiony na boczny tor, by Lawrence
mógł nakręcić kilka innych filmów, ale nie trafił do kosza. Kiedy tylko reżyser zakończy prace nad "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", ma skupić się na filmowym "BioShocku".
Wygląda więc na to, że zdjęcia do kinowej ekranizacji growego cyklu mogą ruszyć w 2027 roku. Lee
dodał, że Take-Two Interactive zaczyna naciskać na realizację filmu. Chce bowiem połączyć premierę widowiska z debiutem nowej gry.
To ostatnie zdanie zachwyci graczy, którzy na nowego "BioShocka"
czekają już ponad dekadę. Ostatnie doniesienia na tym froncie nie były dobre. W 2025 roku przygotowywana przez Cloud Chamber gra trafiła do kosza. Czy realne jest jednak, by w okolicach 2028 roku na rynek trafił nowy growy "BioShock"
? Czas pokaże. "BioShock"
to seria gier komputerowych z gatunku strzelanek pierwszoosobowych. Miejscem akcji jest pierwszej części jest podwodne miasto Rapture. Jego mieszkańcy kiedyś stanowili utopijną wspólnotę, której sielanka została przerwana przez okrycie substancji ADAM. Tajemnicza maź nadpisuje ludzkie DNA i dodaje człowiekowi nadludzkich zdolności. Obecni mieszkańcy miasta, nieliczni, którzy przetrwali po wojnie, żyją dla poszukiwania kolejnych dawek substancji. Jako bohater musimy przeżyć w Rapture, ucząc się nowych zasad życia na dnie oceanu.
Zwiastun gry "BioShock Infinite"