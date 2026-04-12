Frankie Muniz roztrzaskał samochód w czasie Bristol Motor Speedway

Frankie Muniz roztrzaskał samochód w czasie Bristol Motor Speedway
W piątek swoją premierę miał serial "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma". Tego samego dnia Frankie Muniz ścigał się w Bristolu. Impreza nie zakończyła się dla niego sukcesem.

Frankie Muniz rozbił samochód z wymalowanym tytułem nowego serialu


Frankie Muniz od lat jest zapalonym amatorem sportów samochodowych. Od lata bierze udział w wyścigach, choć nie może pochwalić się jakimiś szczególnymi osiągnięciami.

W czasie Bristol Motor Speedway Muniz zasiadł za kierownicą Forda F-150, który pomalowany został tak, by promować jego serial. Promocja nie zakończyła się sukcesem. Muniz wziął udział w kraksie wraz z Tylerem Reifem i Timmym Hillem. Jego samochód został skasowany, ale jemu samemu nic się nie stało.

Tak Muniz komentował później całe zdarzenie:



"Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" to składający się z czterech odcinków miniserial, którego akcja rozgrywa się w okolicach 40. rocznicy ślubu rodziców Malcolma. Główny bohater, który ostatnią dekadę spędził z dala od rodziny, zostanie wraz ze swoją córką wciągnięty w ich chaotyczne życie.

Serial powstał na zlecenie należącej do Disneya platformy Hulu.

