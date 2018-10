Franklin, nie Shelley bohaterką 3. sezonu "Geniusza"?

Getty Images © Dimitrios Kambouris



Urodziła się w 1942 roku w Memphis. Śpiewać zaczynała jako wokalistka gospel, ale w toku kariery poruszała się między stylami jazzu, R&B i popu. Sprzedała łącznie ponad 75 milionów płyt, zdobyła 20 statuetek Grammy - w tym za całokształt artystycznych dokonań - i była pierwszą kobietą, którą wprowadzono do Rock and Roll Hall of Fame (w 1987 r.). Magazyn "Rolling Stone" umieścił ją na pierwszym miejscu listy 100 najlepszych wokalistek wszech czasów.

W kinie mogliśmy ją oglądać w komediach muzycznych

(1980) oraz

, gdzie wcieliła się w postać pani Murphy. Pojawiła się również we własnej osobie w kilku filmach dokumentalnych oraz serialach.

To Aretha Franklin , a nie Mary Shelley może zostać bohaterką 3. sezonu serialuod National Geographic - wbrew wcześniejszym zapewnieniom.Oczywiście, to na razie tylko plotki z anonimowego źródła - związane z faktem, iż Królowa Soulu odeszła od nas niedawno, w sierpniu, i jest to dla muzyki oraz całej popkultury niepowetowana strata. Możemy być jednak pewni, że nawet jeśli genialna autorkastanie się wiodącą postacią w następnej serii, biografię Franklin zobaczymy już w 4. sezonie.