Franz Rogowski i Benedict Wong w nowej "Masce Czerwonego Moru"

Obsada "The Masque of Red Death" studia A4 robi się coraz bardziej ciekawa. W filmie, którego gwiazdami są Mikey Madison i Léa Seydoux, zagrają również Franz Rogowski ("Bird") i Benedict Wong ("Zniknięcia").
Co wiemy o "The Masque of Red Death"?
Franz Rogowski Getty Images © Frazer Harrison
znany jest z takich filmów jak "Victoria
", "Przejścia
", "Disco Boy
", "Tranzyt
" i "Bird
". Benedict Wong
ma w swojej filmografii m.in. "Problem trzech ciał
", "Doktora Strange'a
", "Anihilację
" i "Zniknięcia
". Na razie nie ujawniono, w jakie postacie się wcielą. "The Masque of Red Death"
to nowa ekranizacji klasycznego opowiadania Edgara Allana Poego
"Maska Czerwonego Moru". Jego bohaterem jest książę Prospero, który wraz z zamożnymi towarzyszami zamyka się w klasztorze z obawy przed szalejącą w całym kraju zarazą nazywaną Czerwoną Śmiercią. Jej objawy są makabryczne, a dotknięta nią osoba umiera w konwulsjach w ciągu pół godziny, wydzielając krew z całego ciała. Prospero niewzruszony na losy zwykłych ludzi postanawia bezpiecznie przeczekać tę plagę w luksusowym zamku. Podczas jednego z wieczorów wydaje bal. Dochodzi podczas niego do tajemniczych zdarzeń.
W 1964 powstała słynna ekranizacja noweli, "Maska Czerwonego Moru" w reżyserii Rogera Cormana
z Vincentem Price'em
w roli głównej.
Scenarzystą i reżyserem projektu jest Charlie Polinger
, w którego filmografii jest "The Plague
" z Joelem Edgertonem
.
"Bird" – zwiastun
12-letnia Bailey (Nykiya Adams
) jest zdezorientowana i niezadowolona z nowej macochy, podczas gdy jej matka jest teraz w związku z brutalnym mizoginem. Dziewczyna to wolny duch, poetycka dusza. Ojciec Bug (Barry Keoghan
) nie ma dla niej i brata Huntera (Jason Buda
) zbyt wiele czasu, będąc zajęty przygotowaniami do ślubu i różnymi kiepskimi planami zarobienia łatwych pieniędzy. Stając się często świadkiem niepokojących tendencji do przestępczości gangowej wśród starszych nastolatków, Bailey coraz bardziej się wyobcowuje. Jest jeden wyjątek, miłość do ptaków, dlatego często ucieka z domowego chaosu i czas spędza na łonie natury. To tam poznaje ekscentrycznego, niespokojnego Birda (Franz Rogowski
), który prosi ją o pomoc...