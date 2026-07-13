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Freddy Krueger wraca. Będzie nowy "Koszmar z ulicy Wiązów"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Freddy Krueger wraca. Będzie nowy &quot;Koszmar z ulicy Wiązów&quot;
źródło: Materiały prasowe
Kolejny reboot na horyzoncie. Czeka nas horror odgrzewanego kotleta czy po prostu horror? Jak donosi The Hollywood Reporter, studio Paramount Pictures przejęło prawa do oryginalnego scenariusza "Koszmaru z ulicy Wiązów" autorstwa Wesa Cravena. Oznacza to oczywiście jedno: w przygotowaniu jest nowa wersja klasyka kina grozy.

Nowy "Koszmar z ulicy Wiązów" w przygotowaniu




Freddy Krueger, który zadebiutował w barwach wytwórni New Line Cinema, a potem trafił pod skrzydła Warner Bros., trafia tym samym do nowego studia. Nowy "Koszmar z ulicy Wiązów" nie będzie jednak typowym remakiem. Jego akcja ma rozgrywać się "w świecie oryginalnego filmu", "w oparciu o oryginalny scenariusz". Na razie nie znamy więcej szczegółów projektu.
   
Wśród producentów nowej wersji są spadkobiercy twórcy pierwowzoru, Wesa Cravena – wdowa po reżyserze, Iya Labunka, i jego syn, Jonathan Craven. Wytwórnia Paramount przejęła prawa do scenariusza od nich, a wraz z nimi prawa do dystrybucji nowego "Koszmaru..." w USA. Prawa do międzynarodowej dystrybucji zachowało New Line.
   
Wiemy, że Wes byłby podekscytowany, widząc, jak horror zajmuje swoje dawno należne mu miejsce w kulturowym kanonie. Nie możemy się doczekać, aż usiądziemy razem w ciemnej sali kinowej – przy współczesnym odpowiedniku ogniska – by zobaczyć kolejny rozdział historii "Koszmaru", skomentowała Labunka.

Na chwilę obecną seria "Koszmar z ulicy Wiązów" liczy sobie siedem filmów, jeden spin-off, w którym Freddy walczy z Jasonem, oraz jeden reboot z 2010 roku, w którym rolę Freddy'ego Kruegera po Robercie Englundzie przejął Jackie Earle Haley.

NA SKRÓTY: Przypominamy "Koszmar z ulicy Wiązów"




Grupę nastolatków męczą senne koszmary, w których prześladuje ich mężczyzna ze spaloną twarzą, Freddy Krueger, psychopatyczny morderca dzieci.

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