Freddy Krueger wraca. Będzie nowy "Koszmar z ulicy Wiązów"

Kolejny reboot na horyzoncie. Czeka nas horror odgrzewanego kotleta czy po prostu horror? Jak donosi The Hollywood Reporter, studio Paramount Pictures przejęło prawa do oryginalnego scenariusza "Koszmaru z ulicy Wiązów" autorstwa Wesa Cravena. Oznacza to oczywiście jedno: w przygotowaniu jest nowa wersja klasyka kina grozy.
Nowy "Koszmar z ulicy Wiązów" w przygotowaniu Freddy Krueger
, który zadebiutował w barwach wytwórni New Line Cinema, a potem trafił pod skrzydła Warner Bros., trafia tym samym do nowego studia. Nowy "Koszmar z ulicy Wiązów" nie będzie jednak typowym remakiem. Jego akcja ma rozgrywać się "w świecie oryginalnego filmu", "w oparciu o oryginalny scenariusz".
Na razie nie znamy więcej szczegółów projektu.
Wśród producentów nowej wersji są spadkobiercy twórcy pierwowzoru, Wesa Cravena
– wdowa po reżyserze, Iya Labunka
, i jego syn, Jonathan Craven
. Wytwórnia Paramount przejęła prawa do scenariusza od nich, a wraz z nimi prawa do dystrybucji nowego "Koszmaru...
" w USA. Prawa do międzynarodowej dystrybucji zachowało New Line. Wiemy, że Wes byłby podekscytowany, widząc, jak horror zajmuje swoje dawno należne mu miejsce w kulturowym kanonie. Nie możemy się doczekać, aż usiądziemy razem w ciemnej sali kinowej – przy współczesnym odpowiedniku ogniska – by zobaczyć kolejny rozdział historii "Koszmaru"
, skomentowała Labunka
.
Na chwilę obecną seria "Koszmar z ulicy Wiązów"
liczy sobie siedem filmów, jeden spin-off, w którym Freddy
walczy z Jasonem
, oraz jeden reboot z 2010 roku, w którym rolę Freddy'ego Kruegera
po Robercie Englundzie
przejął Jackie Earle Haley
.
NA SKRÓTY: Przypominamy "Koszmar z ulicy Wiązów"
Grupę nastolatków męczą senne koszmary, w których prześladuje ich mężczyzna ze spaloną twarzą, Freddy Krueger, psychopatyczny morderca dzieci.