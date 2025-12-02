Newsy Seriale Serialowy "God of War" ma reżysera. Fani zaakceptują wybór Amazon Studios?
Wygląda na to, że po zamieszaniu wokół serialu "God of War" nie pozostał już żaden ślad i projekt jest na najlepszej drodze do realizacji. Amazon MGM Studios właśnie zatrudniło reżysera. Fani serialowych produkcji doskonale go znają.

Jak donosi portal Deadline, reżyserem serialu "God of War" został Frederick E.O. Toye. Ma on na swoim koncie nagrodę Emmy za reżyserię serialu "Szōgun". Z kolei fani seriali platformy Prime Video (dla której powstaje "God of War") kojarzą go z kolei z hitu "The Boys".


Serial "God of War" jest w przygotowaniu już od dłuższego czasu. Jednak rok temu projekt znalazł się na ostrym zakręcie, kiedy Amazon odrzuciło wizję ówczesnych twórców. Rafe Judkins, Hawk Ostby i Mark Fergus ostatecznie zostali odsunięci. Na ich miejsce Amazon zatrudnił weterana serialowej fantastyki, Ronalda D. Moore'a, który ma na swoim koncie takie hity jak "Battlestar Galactica", "Outlander" oraz "For All Mankind".

Serialowy "God of War" bazować będzie na grze "God of War" z 2018 roku. Kratos, czyli tytułowy bóg wojny, po krwawych wydarzeniach w starożytnej Grecji postanawia na zawsze odwiesić broń i udać się na odpoczynek w nordyckiej krainie Midgard. Kiedy jego ukochana żona umiera, Kratos wraz z synem wyrusza w niebezpieczną podróż, aby spełnić jej ostatnie życzenie – rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu Dziewięciu Królestw. 

Teraz, kiedy projekt ma już reżysera, rozpoczął się proces wyboru obsady. Serialowy "God of War" zaplanowany jest od razu na dwa sezony.

