Serialowy "God of War" ma reżysera. Fani zaakceptują wybór Amazon Studios?

Wygląda na to, że po zamieszaniu wokół serialu "God of War" nie pozostał już żaden ślad i projekt jest na najlepszej drodze do realizacji. Amazon MGM Studios właśnie zatrudniło reżysera. Fani serialowych produkcji doskonale go znają.
Z Japonii do mitycznego świata fantasy
Jak donosi portal Deadline, reżyserem serialu "God of War"
został Frederick E.O. Toye
. Ma on na swoim koncie nagrodę Emmy za reżyserię serialu "Szōgun
". Z kolei fani seriali platformy Prime Video (dla której powstaje "God of War
") kojarzą go z kolei z hitu "The Boys
".
Serial "God of War
" jest w przygotowaniu już od dłuższego czasu. Jednak rok temu projekt znalazł się na ostrym zakręcie, kiedy Amazon odrzuciło wizję ówczesnych twórców. Rafe Judkins
, Hawk Ostby
i Mark Fergus
ostatecznie zostali odsunięci. Na ich miejsce Amazon zatrudnił weterana serialowej fantastyki, Ronalda D. Moore'a
, który ma na swoim koncie takie hity jak "Battlestar Galactica
", "Outlander
" oraz "For All Mankind
". Serialowy "God of War" bazować będzie na grze "God of War" z 2018 roku
. Kratos, czyli tytułowy bóg wojny, po krwawych wydarzeniach w starożytnej Grecji postanawia na zawsze odwiesić broń i udać się na odpoczynek w nordyckiej krainie Midgard. Kiedy jego ukochana żona umiera, Kratos wraz z synem wyrusza w niebezpieczną podróż, aby spełnić jej ostatnie życzenie – rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu Dziewięciu Królestw.
Teraz, kiedy projekt ma już reżysera, rozpoczął się proces wyboru obsady. Serialowy "God of War
" zaplanowany jest od razu na dwa sezony.
Zwiastun gry "God of War"