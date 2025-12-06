Newsy Seriale Freya Allan chciała odejść z "Wiedźmina" z Henrym Cavillem. "Płakałam"
Freya Allan chciała odejść z "Wiedźmina" z Henrym Cavillem. "Płakałam"

Zmiana Geralta w czwartym sezonie "Wiedźmina" była dla fanów szokiem, ale jak się okazuje – trudna była również dla obsady. Po odejściu Henry'ego Cavilla i wejściu Liama Hemswortha w jego buty, Freya Allan grająca Ciri przyznała, że sama przez zastanawiała się nad odejściem z serialu.

"Trzeci sezon był naprawdę trudny dla wszystkich"


Allan nie ukrywa, że rozstanie z Cavillem jako serialowym ojcem mocno nią wstrząsnęło.
Trzeci sezon był naprawdę trudny dla wszystkich – powiedziała. Płakałam, bo chciałam odejść z serialu aktorem, który grał mojego ojca adopcyjnego. Po raz pierwszy zaczęłam widzieć, jak mogłoby wyglądać życie poza "Wiedźminem", a wtedy główna gwiazda odchodzi…

Finalnie Allan została w produkcji, ale postanowiła podejść do pracy zupełnie inaczej i "wycisnąć z każdego momentu, ile tylko się da".


Aktorka zdradziła, że nawet po zmianie obsady podczas kręcenia scen, w których Ciri myśli o Geralcie, widziała przed oczami twarz Cavilla.

To było bardzo dziwne – przyznała. On jest Geraltem, z którym dorastałam.

Allan postanowiła też przejąć odpowiedzialność za misję Cavilla, który jest wielkim miłośnikiem książek Andrzeja Sapkowskiego i zawsze walczył o walczył o to, by dialogi, odniesienia i ton opowieści odpowiadały oryginałowi. Aktorka zapewnia, że również przykłada do tego uwagę. 

Naprawdę chcę dać fanom to, czego pragną – wyjaśniła. Widziałam też Henry’ego, który był tak dobrze zaznajomiony z książkami, jak walczył o to, by pewne kwestie trafiły do scenariusza. Kiedy odszedł, poczułam inspirację, by przejąć tę misję.

A jak Wam się podobał 4. sezon?

"Wiedźmin" sezon 4. Zobacz zwiastun




