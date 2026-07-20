Fuzja Paramount i Warner Bros. tymczasowo wstrzymana. Sąd przychylił się do wniosku koalicji 12 stanów

Kolejne zwroty w sprawie wielkiej fuzji

Sędzia Araceli Martinez-Olguin wydała w poniedziałek nakaz tymczasowego wstrzymania transakcji (konkretnie na 14 dni). W tym czasie sąd rozpatrzy wniosek o wydanie tzw. wstępnego zakazu, który - jeśli zostałby przyznany - zablokowałby połączenie do czasu zakończenia całego postępowania.To właśnie ten etap może okazać się kluczowy. W sprawach antymonopolowych odmowa wydania takiego zakazu zwykle pozwala na domknięcie transakcji, którą później bardzo trudno odwrócić. Z kolei jego przyznanie często prowadzi do rozpadu planowanej umowy jeszcze przed rozpoczęciem właściwego procesu. Rozprawę w tej sprawie wyznaczono na 3 sierpnia.Paramount wcześniej zobowiązał się, że nie sfinalizuje transakcji przed 22 lipca. Podczas piątkowej rozprawy przedstawiciele studia zaproponowali nawet, że dobrowolnie wstrzymają zamknięcie fuzji na okres do 30 dni, do czasu rozpatrzenia wniosku o wstępny zakaz.Koalicja stanów, na której czele stoi Kalifornia, argumentuje, że połączenie Paramount i Warner Bros. Discovery doprowadzi do nadmiernej koncentracji na rynku telewizji kablowej i kinowej dystrybucji filmów. Według pozwu nowy podmiot kontrolowałby dwóch z trzech największych dostawców programów dla telewizji kablowej oraz dwóch z pięciu największych dystrybutorów filmowych w USA.Paramount odpiera te zarzuty. Spółka przekonuje, że rynek kinowy jest dziś znacznie bardziej konkurencyjny dzięki obecności takich graczy jak A24 czy Amazon MGM Studios. Z kolei segment telewizji kablowej - zdaniem firmy - od lat się kurczy, dlatego nie powinien być oceniany według tradycyjnych wskaźników koncentracji rynku.Dla Paramount sprawa ma również wymiar finansowy. Jeśli transakcja nie zostanie zamknięta do 30 września, spółka będzie zobowiązana do wypłacania inwestorom Warner Bros. Discovery wielomilionowych rekompensat za każdy kolejny dzień opóźnienia.