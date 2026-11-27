Gérard Depardieu stanie przed sądem karnym w związku z oskarżeniem o gwałt, które wysunęła aktorka Charlotte Arnould. Sąd apelacyjny w Paryżu odrzucił odwołanie prawników aktora i podtrzymał decyzję o skierowaniu sprawy do procesu. Postępowanie obejmie jednak tylko jeden z dwóch zarzucanych mu czynów.
Szczegóły sprawy
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Arnould twierdzi, że w sierpniu 2018 roku Depardieu
dwukrotnie zgwałcił ją i dopuścił się napaści seksualnej w swojej paryskiej rezydencji. Do spotkań miało dojść po tym, jak aktorka zwróciła się do niego o rady dotyczące kariery. Jej ojciec był wieloletnim znajomym aktora.
Sąd zdecydował, że proces dotyczyć będzie zdarzenia z 7 sierpnia 2018 roku. Zarzut odnoszący się do 13 sierpnia nie został objęty postępowaniem z powodu niewystarczających dowodów.
Arnould była pierwszą kobietą, która zdecydowała się dochodzić sprawiedliwości wobec Depardieu
w związku z zarzutami napaści seksualnej. Jej początkowa skarga została oddalona po dziewięciomiesięcznym śledztwie. Aktorka złożyła jednak kolejne zawiadomienie w charakterze strony cywilnej, co doprowadziło do wyznaczenia sędziego śledczego w 2020 roku. Depardieu
usłyszał zarzuty gwałtu i napaści seksualnej rok później.
Depardieu ma już jeden wyrok
To kolejne postępowanie dotyczące aktora. W tym roku został skazany za napaści seksualne na dwie członkinie ekipy filmu "The Green Shutters
" z 2021 roku. Otrzymał karę 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. W ubiegłym tygodniu poinformował, że rezygnuje z apelacji od tego wyroku. W oświadczeniu przyznał się do odpowiedzialności i przeprosił za wyrządzoną krzywdę.
W ostatnich latach kariera Depardieu
wyraźnie wyhamowała. Od 2022 roku aktor wystąpił w zaledwie trzech produkcjach.