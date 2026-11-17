W maju 2025 roku aktor Gérard Depardieu został uznany winnym napaści seksualnej. Usłyszał wtedy wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Pierwotnie aktor planował odwoływać się od tego wyroku, twierdząc, że jest niewinny. Teraz zmienił zdanie.
Gérard Depardieu wydaje oświadczenie
Przypomnijmy, że sprawa dotyczy wydarzeń, jakie miały miejsce w 2021 roku na planie filmu "Les volets verts
". W czasie prac nad filmem aktor miał molestować dwie pracownice planu.
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Półtora roku po wyroku Depardieu
wydał oświadczenie, które opublikowały francuskie media. Czytamy w nim: Wymiar sprawiedliwości wydał wyrok. Zostałem uznany za winnego. Akceptuję to i biorę pełną odpowiedzialność za wyrok skazujący.
Od dawna na planach filmowych kryłem się za prowokacyjnym zachowaniem oraz prostackim, dwuznacznym humorem. Uważałem, że moje komentarze i zachowanie nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji. Tak jednak nie było, zwłaszcza że pochodziły od osoby tak wpływowej jak ja w tamtym czasie... Teraz rozumiem, że istnieje granica między bezczelnością a obrażaniem innych. Nigdy nie zamierzałem ranić kobiet, na których drodze stanąłem, ale rozumiem, że moje intencje nie zmieniają faktu, że sprawiłem im przykrość.
Ta sprawa przysporzyła wielu cierpień. Nie mogę cofnąć czasu, ale zrozumiałem, że należałem do świata, który już nie istnieje. Dlatego zdecydowałem się wycofać apelację.
W wywiadzie dla francuskich mediów prawniczka aktora wyjaśniła, że jego decyzja o wycofaniu apelacji to owoc "długiego okresu refleksji i osobistego rozwoju".