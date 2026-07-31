Głębszy rezonans. Piątek na festiwalu

Docieramy do momentu, w którym festiwalowa tkanka dojrzała, a programowa gęstwina łączy się z prawdziwą emocjonalną głębią. To czas, kiedy odrębne dotąd ścieżki zaczynają się naturalnie przecinać, a nowohoryzontowa wspólnota odnajduje swój własny, niespieszny puls. Między chłodem sal projekcyjnych, dyskusjami w holu a otwartą przestrzenią miasta wykluwa się czysta esencja tego święta – stan, w którym odważne kino i bezkompromisowa muzyka stają się pretekstem do bycia razem.
Manifest na parkiecie
Dla bohaterów filmu Juliana Lautenbachera
, "To Dance Is to Resist
", taniec to nie tylko sztuka – to strategia przetrwania, budowanie inkluzywnego świata i manifest życia, które napór wojennej rzeczywistości próbuje zepchnąć w cień. Dokument śledzi losy queerowej pary tancerzy z Kijowa, udowadniając słynne słowa Piny Bausch
: Tańczcie, tańczcie, inaczej jesteśmy zgubieni.
Ekranowa opowieść zyskuje jutro swój żywy, fizyczny przedłużacz. O godzinie 18:00 w Sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego (Przejście Żelaźnicze, Rynek-Ratusz 27) odbędzie się specjalny performans taneczny towarzyszący projekcji.
Na performans wejdziecie z pomocą bezpłatnych wejściówek, które możecie pobrać w kasach Kina Nowe Horyzonty (po okazaniu karnetu/biletu na dowolny film) lub bezpośrednio przed wydarzeniem w przypadku wolnych miejsc.
fot. To Dance Is to Resist, reż. Julian Lautenbacher
Scena artystyczna
Sztuki wizualne na Nowych Horyzontach to nieodłączny punkt programu – jeśli jeszcze nie zboczyliście z kinowego szlaku w stronę wrocławskich galerii, nie będzie na to lepszego dnia.
Gotycka gorączka | Studio BWA Wrocław
Wystawa o fascynacji mrokiem przeżywanej w blasku dwóch słońc – jednego, które rozpala Amerykę Łacińską, i drugiego, rozgrzewającego letni Wrocław. W ramach Sceny Artystycznej poszerzamy geografię gotyckiej wrażliwości, której tropikalne ujęcia odbijają się w pracach osób artystycznych z Polski, ujawniając podskórne pokrewieństwa i pragnienie życia na własnych warunkach.
Dziś o 18:00 zapraszamy do Studio BWA Wrocław (ul. Świdnicka 2–4) na wyjątkowe oprowadzanie kuratorskie z udziałem Maurycego Gomulickiego, którego prace weszły w skład wystawy. Zostań w mroku
IP Group Ambient Room #10: STRATUM | IP Studio
To już finałowy moment, by doświadczyć jubileuszowej instalacji IP Group. W padającym pod różnymi kątami, cyfrowo przekształconym świetle możecie zaszyć się między 12:00 a 20:00. Wejdź w rezonans
Królewskie brzmienie
Jeśli lipcowa temperatura da Wam się we znaki, w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki obiecujemy głęboki chłód i potężną dawkę kinowej historii. W ramach Kina organowego NFM zobaczymy Furmana śmierci Victora Sjöströma – absolutny klasyk horroru z 1921 roku, urzekający pionierskimi efektami podwójnej ekspozycji i przeplatającymi się retrospekcjami.
Niezwykłą, monumentalną ścieżkę dźwiękową na żywo, przy manuale królewskich organów NFM, stworzy Michał Kocot.
Zaczynamy o 19:00 w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki. Bilety w cenie 85 zł są wciąż dostępne na stronie NFM.
fot. Furman śmierci, reż. Victor Sjöström
Spotkania
10:15, KNH 3 – Jak przycinać róże
, reż. Karim Aïnouz
Gość: Karim Aïnouz
13:00, KNH 5 – To Dance Is to Resist
, reż. Julian Lautenbacher
Gość: Julian Lautenbacher
13:15, KNH 3 – Ciało Teresy
, reż. Magdalena Chmielewska
Gościnie: Magdalena Chmielewska
, Teresa Chmielewska (aktorka), Zuzanna Kernbach
(autorka zdjęć), Camille Chanel
(producentka), Sylwia Szczechowicz-Warszewska (producentka)
15:45, KNH 1 – Róża
, reż. Markus Schleinzer
Gość: Markus Schleinzer
15:45, KNH 8 – Kura
, reż. György Pálfi
Gość: György Pálfi
16:00, KNH 5 – Netflix: Lalka
, reż. Paweł Maślona
Goście: Paweł Maślona
, Sandra Drzymalska
(aktorka), Tomasz Schuchardt
(aktor), Piotr Pacek
(aktor), Dariusz Chojnacki
(aktor), Paweł Demirski
(scenariusz), Dorota Roqueplo
(kostiumy), Joanna Macha
(kostiumy), Jan Kwieciński
(producent)
16:45, KNH 6 – Jezioro
, reż. Fabrice Aragno
Gość: Fabrice Aragno
18:45, KNH 2 – Przygotowania do rewolucji
, reż. Pegah Ahangarani
Gościni: Pegah Ahangarani
18:45, DCF Lwów – Wariacja na temat
, reż. Jason Jacobs
, Devon Delmar
Gość: Devon Delmar
19:00, KNH 5 – Jeśli się przewrócę, nie podnoś mnie
, reż. Declan Clarke
Gość: Declan Clarke
19:15, KNH 4 – Szepty w maju
, reż. Dongnan Chen
Gościni: Dongnan Chen
Partnerem pokazów polskich filmów na festiwalu jest Dr Irena Eris.
fot. Kura, reż. György Pálf
Festiwalowy mikroświat
Festiwal to nie tylko kinowy fotel – to całe środowisko akcji, stref i niespodzianek przygotowanych przez naszych partnerów: Zostań krytykiem (nawet w jednym zdaniu) z TAURONEM
W tym konkursie nie liczą się kilometry tekstu ani sztywna filmoznawcza terminologia.
Jeśli po seansie zostają z Wami żywe emocje, przelejcie je na papier – w formie jednego celnego zdania, a nawet spontanicznego rysunku. Wykorzystajcie cokolwiek: festiwalowy notes od TAURONA (czekający w kinie), pocztówkę czy kawiarnianą serwetkę.
Uchwyćcie swoją odręczną recenzję na zdjęciu, opublikujcie na swoim profilu na Instagramie z hasztagiem #WłączSię i oznaczcie profil partnera, by zgarnąć wyjątkowe zestawy z termosami Stanley lub Segaform. Szczegóły
Skrytka pełna festiwalowego dobra
Wyciągnięcie osób festiwalujących z zaciemnionej sali w środku dnia to nie lada wyczyn, szczególnie mając na uwadze temperaturę na zewnątrz, ale tym razem dajemy Wam powód, obok którego nie da się przejść obojętnie. Przenosimy emocje na ulice Wrocławia i wspólnie z marką InPost odpalamy miejską akcję Znajdź Paczkomat® Nowych Horyzontów! W różnych punktach miasta pojawiły się specjalnie oklejone maszyny, w których już w sobotę (1 sierpnia) ukryjemy limitowane zestawy z festiwalowym merchem.
Zasada jest prosta, ale gra toczy się o czas. Śledźcie media społecznościowe InPost, wypatrujcie wskazówek i ruszajcie tropem maszyny z Waszym pakietem. Pula zestawów jest mocno ograniczona, więc kto pierwszy przełamie szyfr i dotrze pod właściwy Paczkomat®, ten zgarnia łup. Do zobaczenia na trasie między seansami!
fot. Wojciech Chrubasik
Ostatni dzień ze strefą Oatly
To już finałowy moment na roślinne orzeźwienie na 1. piętrze Kina Nowe Horyzonty! Tylko jutro od godziny 12:00 (do wyczerpania zapasów) serwujemy tam darmowe napoje od marki OatLy.
Pamiętajcie też o wybranych kawiarniach partnerskich z listy Miejsc Rekomendowanych
– do końca festiwalu napijecie się tam dedykowanych propozycji z napojem owsianym za połowę ceny.
fot. Wojciech Chrubasik
Nocne światłocienie
Gdy lipcowe słońce wreszcie opada, festiwalowe światło rozszczepia się niczym w pryzmacie i wybiega daleko poza kinowe sale. Pod hasłem Kino – światło po horyzont przymierzamy ekranowe emocje do tkanki miasta.
Przede wszystkim wracamy na weekend do OPT Zamek w Leśnicy! Ten urokliwy plener odwiedzamy z absolutnym nowohoryzontowym klasykiem, obok którego po prostu nie sposób przejść obojętnie. Strickland w "Duke of Burgundy
". Reguły pożądania serwuje zmysłowy, finezyjny i podszyty czarnym humorem majstersztyk – historię relacji dwóch kobiet, w której erotyczną temperaturę podbijają nie nagie ciała, lecz wykwintne gorsety, kostiumy i duszny klimat.
Wskazówka od partnera: Wybieracie się do Leśnicy? Przy wejściu wypatrujcie stoiska Totalizatora Sportowego – zgarniecie tam darmowe pelerynki przeciwdeszczowe oraz wygodne, piankowe siedziska, by komfortowo rozsiąść się na trawie.
fot. Duke of Burgundy. Reguły pożądania, reż. Peter Strickland
Tymczasem w sercu miasta serwujemy film otwarcia ubiegłorocznego American Film Festival – "Father Mother Sister Brother
". Jim Jarmusch
ze swoim niezrównanym, melancholijnym wyczuciem zbiera na ekranie aktorską reprezentację marzeń. W akcji zobaczymy m.in.: Cate Blanchett
, Adama Drivera
, Toma Waitsa
oraz Charlotte Rampling
.
Noc w Arsenale
Klub Festiwalowy rozkręca się na weekend, serwując trzy zupełnie różne, muzyczne energie: 21:00 | Corona Sunset Hours: Dave Haco
Celebracja momentu, gdy dzień przechodzi w noc. Dave Haco zaserwuje hipnotyzujący, płynny set z pogranicza deep, organic house i downtempo. Idealny moment na złapanie oddechu podczas złotej godziny. 22:30 | Fejká powered by TAURON
Napędzana przez naszego partnera tytularnego, audiowizualna uczta z niemieckiego Schwarzwaldu. Odkryty przez Christiana Löfflera artysta (mający na koncie współpracę z Hanią Rani czy Janem Blomqvistem) łączy w autorskim live secie organiczną melancholię z klubowym pulsem. 23:30 | Szybkie Horyzonty: After po pokazie Rave + TORRENTZ (WIXAPOL)
Oficjalne afterparty po pokazie filmu Rave przejmuje TORRENTZ – współtwórca legendarnego Wixapolu. Spodziewajcie się bezkompromisowej jazdy przez mocne, szybkie odmiany muzyki rave'owej, gabber i hardstyle.
Fejka
Od nas dla Was, dzięki Wam
Sercem Nowych Horyzontów od zawsze pozostaje niezależna społeczność poszukująca w kinie nowych języków i autorskiej odwagi. Wasza obecność na salach projekcyjnych nadaje głęboki sens każdemu festiwalowemu gestowi.
Chcemy wspólnie pielęgnować tę bezkompromisową przestrzeń z jak największą uważnością. Będziemy wdzięczni za podzielenie się swoimi przemyśleniami w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej, która pomaga nam kształtować kolejne edycje i dbać o nasz wspólny, artystyczny dom. Dziękujemy, że jesteście z nami! Twój głos się liczy