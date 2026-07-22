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Konkurs Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/GDYNIA+2026%3A+Znamy+sk%C5%82ad+Konkursu+Perspektywy-167688
Konkurs Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
źródło: Materiały prasowe
Czas, by poznać tytuły, które znalazły się w Konkursie Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyboru filmów dokonała Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna, wspierając się rekomendacją Komitetu Organizacyjnego.

W Konkursie Perspektywy znalazło się 8 filmów – 7 z nich stanowią pełnometrażowe debiuty, a 1 jest drugim filmem reżysera.

Jak mówi Joanna Łapińska: Ogłoszona dziś ósemka z Perspektyw domyka konkursową selekcję. I teraz możemy już pełniej rozmawiać o nowym polskim kinie w tegorocznym programie FPFF. Co wnoszą filmy z Perspektyw w tej edycji? Zdecydowanie młodość, wyrazistość stylistyczną i odwagę.

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KONKURS PERSPEKTYWY 51. FPFF



"Czarna godzina", reżyseria i scenariusz: Filip Bojarski, producenci: Jerzy Kapuściński, Magdalena Tomanek, Katarzyna Malinowska 

"Kalafior przeznaczenia", reżyseria: Anna Urbańczyk, scenariusz: Emil Miszkowicz-Adamowicz, producent: Wiktor Piątkowski
"Ma to sens", reżyseria: Paweł Podolski, scenariusz: Lynn Kucharczyk, producentka: Magdalena Zimecka

"Miłe kobiety", reżyseria: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta, scenariusz: Maria Wojtyszko, producent: Wiktor Piątkowski

"Mroki", reżyseria, scenariusz i producent: Bartosz Szyszko 

"ÒPI", reżyseria: Marta Giec, scenariusz: Marta Giec, Dominika Kłoczewiak, producenci: Adam Korpak, Karol Żbikowski

"Postój", reżyseria: Adam Uryniak, scenariusz: Artur Michalik, Adam Uryniak, producent: Jacek Kulczycki

"Sick", reżyseria i scenariusz: Agata Trzebuchowska, producenci: Adrianna Rędzia, Patryk Sielecki

Filmy w Konkursie Perspektywy będą ubiegały się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł (30 000 dla reżysera bądź reżyserki i 20 000 zł dla producentki bądź producenta). Jury Konkursu wybierze także laureata lub laureatkę nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu. Jej wartość to 15 000 zł, przy czym statuetka ta jest zarezerwowana dla przedstawicieli i przedstawicielek wszystkich zawodów filmowych oprócz reżyserów i producentów, uwzględnionych przy Szafirowych Lwach. 

Dodatkowo filmy z Konkursu Perspektywy rywalizują o dwie inne nagrody Festiwalu: nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film oraz "Złoty Pazur", które przyznawane są w systemie międzysekcyjnym z Konkursem Głównym.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21–26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

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