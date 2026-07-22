Konkurs Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Czas, by poznać tytuły, które znalazły się w Konkursie Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyboru filmów dokonała Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna, wspierając się rekomendacją Komitetu Organizacyjnego.
W Konkursie Perspektywy znalazło się 8 filmów – 7 z nich stanowią pełnometrażowe debiuty, a 1 jest drugim filmem reżysera.
Jak mówi Joanna Łapińska: Ogłoszona dziś ósemka z Perspektyw domyka konkursową selekcję. I teraz możemy już pełniej rozmawiać o nowym polskim kinie w tegorocznym programie FPFF. Co wnoszą filmy z Perspektyw w tej edycji? Zdecydowanie młodość, wyrazistość stylistyczną i odwagę.
KONKURS PERSPEKTYWY 51. FPFF "Czarna godzina"
, reżyseria i scenariusz: Filip Bojarski
, producenci: Jerzy Kapuściński
, Magdalena Tomanek
, Katarzyna Malinowska "Kalafior przeznaczenia"
, reżyseria: Anna Urbańczyk
, scenariusz: Emil Miszkowicz-Adamowicz
, producent: Wiktor Piątkowski "Ma to sens"
, reżyseria: Paweł Podolski
, scenariusz: Lynn Kucharczyk
, producentka: Magdalena Zimecka "Miłe kobiety"
, reżyseria: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta, scenariusz: Maria Wojtyszko, producent: Wiktor Piątkowski "Mroki"
, reżyseria, scenariusz i producent: Bartosz Szyszko "ÒPI"
, reżyseria: Marta Giec, scenariusz: Marta Giec
, Dominika Kłoczewiak
, producenci: Adam Korpak
, Karol Żbikowski "Postój"
, reżyseria: Adam Uryniak
, scenariusz: Artur Michalik
, Adam Uryniak
, producent: Jacek Kulczycki "Sick"
, reżyseria i scenariusz: Agata Trzebuchowska
, producenci: Adrianna Rędzia
, Patryk Sielecki
Filmy w Konkursie Perspektywy będą ubiegały się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł (30 000 dla reżysera bądź reżyserki i 20 000 zł dla producentki bądź producenta). Jury Konkursu wybierze także laureata lub laureatkę nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu. Jej wartość to 15 000 zł, przy czym statuetka ta jest zarezerwowana dla przedstawicieli i przedstawicielek wszystkich zawodów filmowych oprócz reżyserów i producentów, uwzględnionych przy Szafirowych Lwach.
Dodatkowo filmy z Konkursu Perspektywy rywalizują o dwie inne nagrody Festiwalu: nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film oraz "Złoty Pazur", które przyznawane są w systemie międzysekcyjnym z Konkursem Głównym. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
odbędzie się w terminie 21–26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.