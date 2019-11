GLAAD prezentuje wyniki raportu o postaciach LGBTQ w serialach

Amerykańska organizacja GLAAD opublikowała raport "Where We Are On TV", w którym szacuje liczbę pierwszoplanowych postaci LGBTQ pojawiających się w serialach emitowanych w godzinach największej oglądalności w telewizji i na platformach streamingowych.Zestawienie pokazuje, że liczba pierwszoplanowych bohaterów nieheteronormatywnych i niebinarnych w serialach jest najwyższa w 24-letniej historii raportu. Zanotowano także znaczny wzrost różnorodności rasowej wśród tych postaci - platformy streamingowe zaliczyły jednak spadek w stosunku do emisji telewizyjnych. Co więcej, po raz pierwszy kobiety LGBTQ przewyższają liczebnie mężczyzn (53% do 47%), prawie osiągając parytet płci.Te liczby są wynikiem działań GLAAD, która wezwała przemysł telewizyjny do podwyższenia liczby pierwszoplanowych bohaterów LBGTQ do 10% do 2020 roku. Raport pokazuje, że apel ten spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony stacji. W przeciągu jednego roku liczba pierwszoplanowych bohaterów nieheteronormatywnych i niebinarnych wyniosła 10,2% (zeszłoroczny wynik plasował się na poziomie 8,8%).Pełne zestawienie możecie zobaczyć TU