Newsy GONET.TV - odkryj usługę, która uwielbia filmy tak jak Ty
news

GONET.TV - odkryj usługę, która uwielbia filmy tak jak Ty

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/GONET.TV+-+odkryj+us%C5%82ug%C4%99%2C+kt%C3%B3ra+uwielbia+filmy+tak+jak+Ty-163922
Jesień skraca dni, ale przedłuża chwile tylko dla Ciebie. Otul się kocem, zaparz ciepłą herbatę i daj się wciągnąć w świat opowieści. Z GONET.TV Twój telewizor zamieni się w kino, w którym zawsze możesz wybrać spośród tysięcy filmów i seriali dokładnie te, które lubisz najbardziej. Oglądaj ulubione programy w telewizji, na telefonie, tablecie lub komputerze, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Bez czekania, bez zobowiązań i w dowolnym miejscu w całej Unii Europejskiej.


Domowe kino kiedykolwiek chcesz
Jesienne wieczory sprzyjają filmowi, na który czekałeś od dawna. Jeśli masz ochotę na wciągający thriller, komedię romantyczną albo solidną dawkę kina akcji, w GONET.TV znajdziesz tysiące tytułów bez dodatkowych opłat i dopasowanych do Twojego nastroju. Dzięki przygotowanym filtrom wybór zajmie tylko kilka sekund. Rodzice mogą obejrzeć film, dzieci swój ulubiony serial, a dziadkowie ciekawy dokument.


Zabawa, która podróżuje z Tobą
Jazda pociągiem, weekend w domu albo urlop? Poza domem także możesz mieć wieczór pełen filmów, seriali i ulubionych programów. Wystarczy połączenie z Internetem i możesz oglądać wszystko tak wygodnie jak w domu. GONET.TV działa na telewizorze, telefonie, tablecie i laptopie, a ponieważ GONET.TV jest dostępna w całej UE, ulubione programy masz zawsze pod ręką.


Idealny obraz nawet przy słabym Internecie
Znasz to. Poranne korki, opóźnienia w drodze do pracy albo niekończące się czekanie na parkingu. Czas się dłuży, a Ty tylko patrzysz, jak samochody powoli przesuwają się do przodu. Właśnie wtedy przydaje się rozrywka, która zamienia stracone minuty w przyjemnie spędzony czas. Dzięki nowoczesnemu kodowaniu oglądanie pozostaje płynne nawet w podróży, a obraz jest wyraźny i nie obciąża niepotrzebnie Internetu.

Dostępnych jest również 143 kanałów telewizyjnych, które możesz oglądać nawet do 30 dni wstecz. Jeśli więc wolisz sport lub najnowsze wiadomości zamiast seriali, z GONET.TV masz wszystko na wyciągnięcie ręki.


Wieczór z bajką i tymi najbliższymi
Niektóre momenty pamiętamy całe życie. Na przykład, gdy jako dzieci siedzieliśmy pod kocem u babci, oglądając bajki i popijając gorące kakao. Dziś kolejne pokolenie cieszy się tymi samymi chwilami, tylko w nowocześniejszej wersji. Profil dziecięcy zapewnia bezpieczne treści, a funkcja odtwarzania gwarantuje, że nawet najmłodsi niczego nie przegapią. A kiedy dzieci zasną, babcia może spokojnie dokończyć oglądanie ulubionego serialu lub filmu, na który wcześniej nie miałaby czasu.


7 dni zabawy za 1 zł i pakiet
Jesień to idealny czas na chwilę spokoju, domowe ciepło i wciągające historie. Wystarczy sprawdzić, jak to jest mieć wszystko w jednym miejscu. Możesz oglądać filmy, seriale i kanały telewizyjne, kiedy tylko chcesz i bez zobowiązań. Pierwsze 7 dni za 1 zł to idealna okazja, aby przekonać się, dlaczego serwis zyskał już popularność i dociera do ponad 130 000 widzów. Więcej na www.gonet.tv

Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Filmy Gry Multimedia

Zelda i Link na planie filmu. Fani pytają: Czy to ekranizacja "Breath of the Wild"?

5 komentarzy
Filmy

Reżyser "Grzeszników" wybrał swój kolejny film. Wraca do Marvela!

5 komentarzy
Seriale

"Euforia": zakończono zdjęcia do trzeciego sezonu

4 komentarze
Inne Filmy Wideo

Papież Leon XIV spotkał się z filmowcami i gwiazdami kina. Zobacz, co im powiedział

7 komentarzy
Filmy Multimedia

Będzie hit? Posłuchaj piosenki Miley Cyrus do "Avatara 3"

12 komentarzy
Rankingi Filmy

10 słynnych powieści, które wielokrotnie ekranizowano

14 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

To koniec nagród SAG. Statuetka zmienia swoją nazwę