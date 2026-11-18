Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Tym razem następującą propozycję nie do odrzucenia Łukasz Muszyński składa do niedawna świetnemu piłkarzowi, obecnie osobowości medialnej, podcasterowi, arbitrowi elegancji, podróżnikowi, przedsiębiorcy, człowiekowi, który żadnej pracy się nie boi. Panie, panowie - Grzegorz Krychowiak.
Krychowiaka
możemy aktualnie oglądać w programie Canal+ "Druga połowa
". Jego tytuł to nie tylko humorystyczne nawiązanie do zakończonego etapu kariery piłkarskiej Krychowiaka, ale przede wszystkim metafora nowego rozdziału w jego życiu. Formuła programu zakłada, że w każdym odcinku Grzegorz wchodzi w świat innego zawodu. Przewodnikami po nowych profesjach są znane i lubiane osobowości ze świata kultury, mediów i show-biznesu, które dzielą się z nim tajnikami swojego fachu. Program pokazuje mężczyznę, znanego dotąd głównie jako sportowca, z zupełnie innej strony. Krychowiak będzie musiał odnaleźć się w zupełnie nowych sytuacjach oraz udowodnić, sobie i widzom, że najważniejsze w podejmowaniu wyzwań jest zaangażowanie, a nie perfekcja.