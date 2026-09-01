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Gal Gadot i Tom Hiddleston mogli być gwiazdami "Mad Maxa: Na drodze gniewu". Razem starali się o rolę

The Playlist / autor: /
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Gal Gadot i Tom Hiddleston mogli być gwiazdami &quot;Mad Maxa: Na drodze gniewu&quot;. Razem starali się o rolę
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Zanim George Miller obsadził Charlize Theron jako Furiosę i Toma Hardy'ego w roli Maxa w filmie "Mad Max: Na drodze gniewu", o główne role w filmie ubiegało się wielu aktorów. Wśród nich znaleźli się Gal Gadot oraz Tom Hiddleston, którzy wzięli udział we wspólnym przesłuchaniu.

Gadot wspomina Toma Hiddlestona



gadot-4.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Gadot, która dziś znana jest widzom przede wszystkim z roli Wonder Woman oraz występów w serii "Szybcy i wściekli", opowiedziała o castingu w podcaście "Happy Sad Confused". Jak wspomina, przesłuchanie z Hiddlestonem odbyło się w Londynie, trwało aż cztery godziny i było bardzo intensywne. 

Po wszystkim aktorka była przekonana, że ma szansę dostać rolę. Szczególnie dobrze wspomina współpracę z Hiddlestonem. Był niesamowity. Czułam, że poszło nam naprawdę dobrze. George naprawdę wiedział, czego chce. Miał wizję tego, co chciał osiągnąć. Gadot dodała, że nie była świadoma tego, że przez cały proces przechodził także Jeremy Renner.

Hiddleston oaz Renner ostatecznie nie trafili do obsady "Mad Maxa: Na drodze gniewu", ale lata później do świata stworzonego przez Millera dołączył ich kolega z MCU - Chris Hemsworth. Aktor zagrał Dementusa w "Furiosie".

Najnowszy film z udziałem Gadot, "Biegaczka", zadebiutuje już jutro. 

"Mad Max: Na drodze gniewu" - zwiastun



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