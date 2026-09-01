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Gal Gadot nie wróciłaby do "Wonder Woman". Wypomina DC sposób, w jaki pożegnano Cavilla

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gal+Gadot+komentuje+ewentualny+powr%C3%B3t+do+roli+Wonder+Woman+i+wytyka+DC+spos%C3%B3b%2C+w+jaki+po%C5%BCegnano+Cavilla-168323
Gal Gadot nie wróciłaby do &quot;Wonder Woman&quot;. Wypomina DC sposób, w jaki pożegnano Cavilla
Gal Gadot w 2016 roku zadebiutowała jako Wonder Woman w filmie "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości". Rok później otrzymała własny film, a następnie powróciła w "Lidze Sprawiedliwości" oraz "Wonder Woman 1984". Choć przez pewien czas planowano trzecią część serii Patty Jenkins, po przejęciu DC Studios przez Jamesa Gunna i Petera Safrana projekt ostatecznie skasowano.

Gal Gadot komentuje postępowanie DC




W nowym wywiadzie Gadot odniosła się zarówno do swojego odejścia z DCU, jak i możliwości ponownego wcielenia się w Wonder Woman. W podcaście Happy Sad Confused aktorka przyznała, że nie była zaskoczona tym, jak potoczyły się jej losy po przejęciu uniwersum przez GunnaSafrana. Widziałam, jak potraktowano wszystkich innych. Sytuacja z Henrym [Cavillem] nie została rozegrana elegancko, delikatnie mówiąc. Patty również nie została potraktowana elegancko. Wszyscy jesteśmy dorośli i wszystko jest w porządku.

Przypomnijmy, że Cavill pojawił się w scenie po napisach w filmie "Black Adam", jednak niedługo potem rolę Supermana na potrzeby nowego uniwersum przejął David Corenswet.

Gadot podkreśliła jednocześnie, że jest wdzięczna za możliwość zagrania jednej z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterek DC i że życzy powodzenia kolejnej odtwórczyni roli. Zaznaczyła też, że nawet gdyby zaproponowano jej udział w trzecim filmie, zapewne nie przyjęłaby oferty. Jak powód podała fakt, że ma czwórkę dzieci które chodzą do różnych szkół i nie dałaby rady na długo się od nich odseparować. 

Na ten moment nie wiadomo, kto jako kolejny wcieli się w Wonder Woman. Faworytką fanów była Adria Arjona, jednak według oficjalnych doniesień aktorka zagra w DCU inną postać - Maximę. Tymczasem jutro zadebiutuje nowy film z Gadot - "Biegaczka".

"Wonder Woman" - zwiastun




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