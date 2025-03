Gal Gadot spotyka propalestyńskie protesty podczas odsłonięcia swojej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame

Getty Images © Michael Buckner

Co wydarzyło się w trakcie ceremonii?

Getty Images © Alberto E. Rodriguez

Zwiastun filmu "Śnieżka"

Wczoraj, we wtorek o 11:30 czasu lokalnego, Gal Gadot została uhonorowana przez Hollywoodzką Izbę Handlową swoją własną gwiazdą na słynnym Hollywood Walk of Fame. Tym samym dołączyła do ponad 2800 postaci świata kina i muzyki, które – zdaniem Izby – zasłużyły na ten symboliczny gest uznania i kulturowej nieśmiertelności. W trakcie tego ważnego wydarzenia aktorce towarzyszył Vin Diesel oraz Patty Jenkins – współpracownicy z serii " Szybcy i wściekli " oraz " Wonder Woman " – a także jej mąż Jaron Versano oraz ich cztery córki.W trakcie przemówienia Gadot podziękowała Dieselowi słowami:Protestujący wokół gwiazdy zebrali się jeszcze przed startem ceremonii, a ich liczba i wokalność wymusiły opóźnienie jej rozpoczęcia. Tłum zebrał się za sprawą głośnego i nieprzerwanego wspierania przez aktorkę Izraela w wojnie z Palestyną w strefie Gazy. Raptem dwa tygodnie temu mówiła ona jeszcze:Cała ceremonia odbyła się w takt skandowanych haseł: "Viva Viva Palestina", "Herosi walczą jak Palestyńczycy" czy " Nie chcemy innej ziemi wygrało Oscara"; szczególnie to ostatnie przypominać miało o hipokryzji hollywoodzkiego przemysłu. Warto dodać, że występująca w " Śnieżce " aktorka jest pierwszą osobą urodzoną w Izraelu, która kiedykolwiek została nagrodzona swoją gwiazdą w Alei Sław.