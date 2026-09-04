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Gal Gadot wróci jako Wonder Woman... pod jednym warunkiem

CBR / autor: /
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Gal Gadot wróci jako Wonder Woman... pod jednym warunkiem
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Gal Gadot promuje właśnie swój nowy film "Biegaczka", który zadebiutował na platformie Prime Video. Dla dziennikarzy to idealna okazja do tego, by spytać ją o szansę na powrót do uniwersum DC i roli Wonder Woman. W nowym wywiadzie aktorka stwierdziła, że może wrócić do tej postaci. Stawia jednak warunek, który w praktyce może przekreślać jej powrót.

Gal Gadot nie chce pracować z Jamesem Gunnem



Odtwórczyni Wonder Woman w DCEU stawia sprawę jasno: Jeśli Zack wróci, by kierować DC, to i ja wrócę.

Zack, to rzecz jasna Zack Snyder, który nigdy nie kierował DC Films (poprzednika obecnego DC Studios). Miał jednak ogromny wpływ na kształt DCEU jako reżyser kilku z najważniejszych widowisk tego uniwersum. Szanse na to, by Zack Snyder zastąpił obecne kierownictwo DC Studios, wydają się minimalne.


Gal Gadot jest tego w pełni świadoma. Jej komentarz to po prostu jeszcze jeden wyraz niechęci do Jamesa Gunna i Petera Safrana. Aktorka nie potrafi im wybaczyć tego, jak potraktowali ją, reżyserkę i resztę ekipy szykowanego projektu "Wonder Woman 3".

"Wonder Woman 3" była bowiem w planach Warner Bros. Patty Jenkins pracowała już nad scenariuszem. Gal Gadot twierdzi, że w rozmowach z nią oraz reżyserką szefowie DC Studios deklarowali, że chcą z nimi współpracować. W rzeczywistości jednak "Wonder Woman 3" została skasowana, a Gunn i Safran zapowiedzieli nową Wonder Woman.

Zwiastun filmu "Wonder Woman", jednego z największych kasowych hitów DCEU




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