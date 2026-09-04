Gal Gadot wróci jako Wonder Woman... pod jednym warunkiem

Gal Gadot promuje właśnie swój nowy film "Biegaczka", który zadebiutował na platformie Prime Video. Dla dziennikarzy to idealna okazja do tego, by spytać ją o szansę na powrót do uniwersum DC i roli Wonder Woman. W nowym wywiadzie aktorka stwierdziła, że może wrócić do tej postaci. Stawia jednak warunek, który w praktyce może przekreślać jej powrót.
Gal Gadot nie chce pracować z Jamesem Gunnem
Odtwórczyni Wonder Woman
w DCEU stawia sprawę jasno: Jeśli Zack wróci, by kierować DC, to i ja wrócę.
Zack, to rzecz jasna Zack Snyder
, który nigdy nie kierował DC Films (poprzednika obecnego DC Studios). Miał jednak ogromny wpływ na kształt DCEU
jako reżyser kilku z najważniejszych widowisk tego uniwersum. Szanse na to, by Zack Snyder
zastąpił obecne kierownictwo DC Studios, wydają się minimalne. Gal Gadot
jest tego w pełni świadoma. Jej komentarz to po prostu jeszcze jeden wyraz niechęci do Jamesa Gunna
i Petera Safrana
. Aktorka nie potrafi im wybaczyć tego, jak potraktowali ją, reżyserkę i resztę ekipy szykowanego projektu "Wonder Woman 3". "Wonder Woman 3"
była bowiem w planach Warner Bros. Patty Jenkins
pracowała już nad scenariuszem. Gal Gadot
twierdzi, że w rozmowach z nią oraz reżyserką szefowie DC Studios deklarowali, że chcą z nimi współpracować. W rzeczywistości jednak "Wonder Woman 3"
została skasowana, a Gunn
i Safran
zapowiedzieli nową Wonder Woman
.
Zwiastun filmu "Wonder Woman", jednego z największych kasowych hitów DCEU