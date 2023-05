Twórcy Pokémonów ogłaszają nową grę: Project Bloom

Wczoraj na Twitterze pojawiła się informacja o niecodziennej współpracy., która ma zaowocować wydaniem całkowicie nowego IP. Game Freak to weterani branży - studio zostało założone w 1989 roku i ma na swoim ponad 30 odsłon serii, uważanej za jedną z najlepiej sprzedających się serii gier wszech czasów. Private Division, ze względu na swoje bogate doświadczenie wydawnicze, będzie z kolei odpowiedzialne za wydanie przygodowej gry akcji od Game Freak, która została ujawniona póki co pod kryptonimemFurushima dodał również:Project Bloom jest we wczesnym etapie rozwoju i nie ma jeszcze ogłoszonej daty premiery. Jego debiutu możemy się spodziewać podczas 2026 roku fiskalnego Take-Two. Pozostaje więc czekać na więcej szczegółów, tylko czy po ostatnich problemach z optymalizacją "" i "" jest warto?