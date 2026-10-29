Gameplay "GTA VI" w nowym odcinku "South Park". Tak promuje się grę roku

Rockstar postanowiło w nietypowy sposób promować grę "Grand Theft Auto VI". Wykorzystało do tego serial animowany "Miasteczko South Park".
Tak zachwala się "GTA VI" w "South Parku"
W najnowszym odcinku "Miasteczka South Park
" Cartman, Kyle, Stan, Randy Marsh i Steven Stoch są na prezentacji gry. Bohaterowie, a wraz z nimi i widzowie serialu, mogą zobaczyć fragment gry, który zachwala niezwykle atrakcyjną funkcjonalność. Jaką? Sprawdźcie sami oglądając klip poniżej:
"Grand Theft Auto VI
" będzie miało swoją premierę 19 listopada. Na początek trafi wyłącznie na konsole PlayStation i Xbox.
Nowa odsłona serii pojawi się 13 lat po premierze "Grand Theft Auto V
", które do dziś pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii.
Akcja "Grand Theft Auto VI
" rozgrywać się będzie w fikcyjnym stanie Leonida, inspirowanym Florydą. Fabuła skupi się na Jasonie i Lucii, którzy po nieudanym napadzie zostają wciągnięci w niebezpieczną kryminalną intrygę i będą musieli polegać przede wszystkim na sobie.
Jason i Lucia od zawsze wiedzieli, że los jest przeciwko nim. Jednak gdy pozornie łatwy skok kończy się katastrofą, trafiają w najmroczniejsze zakątki najbardziej słonecznego miejsca w Ameryce, w sam środek przestępczego spisku obejmującego cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, będą musieli polegać na sobie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.