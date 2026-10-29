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Gameplay "GTA VI" w nowym odcinku "South Park". Tak promuje się grę roku

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Gameplay &quot;GTA VI&quot; w nowym odcinku &quot;South Park&quot;. Tak promuje się grę roku
Rockstar postanowiło w nietypowy sposób promować grę "Grand Theft Auto VI". Wykorzystało do tego serial animowany "Miasteczko South Park".

Tak zachwala się "GTA VI" w "South Parku"



W najnowszym odcinku "Miasteczka South Park" Cartman, Kyle, Stan, Randy Marsh i Steven Stoch są na prezentacji gry. Bohaterowie, a wraz z nimi i widzowie serialu, mogą zobaczyć fragment gry, który zachwala niezwykle atrakcyjną funkcjonalność. Jaką? Sprawdźcie sami oglądając klip poniżej:



"Grand Theft Auto VI" będzie miało swoją premierę 19 listopada. Na początek trafi wyłącznie na konsole PlayStation i Xbox. 

Nowa odsłona serii pojawi się 13 lat po premierze "Grand Theft Auto V", które do dziś pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii. 

Akcja "Grand Theft Auto VI" rozgrywać się będzie w fikcyjnym stanie Leonida, inspirowanym Florydą. Fabuła skupi się na Jasonie i Lucii, którzy po nieudanym napadzie zostają wciągnięci w niebezpieczną kryminalną intrygę i będą musieli polegać przede wszystkim na sobie.

Jason i Lucia od zawsze wiedzieli, że los jest przeciwko nim. Jednak gdy pozornie łatwy skok kończy się katastrofą, trafiają w najmroczniejsze zakątki najbardziej słonecznego miejsca w Ameryce, w sam środek przestępczego spisku obejmującego cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, będą musieli polegać na sobie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

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