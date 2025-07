Gamescom 2025 już teraz bije rekordy!

Zobacz zwiastun "Call of Duty: Black Ops 7"

Targi gamescom 2025 w Kolonii, które odbędą się pod koniec sierpnia, już teraz biją rekordy. W porównaniu do tego samego momentu w zeszłym roku, liczba wystawców wzrosła o 11%, a uczestnicy znów zjeżdżają się z ponad 60 krajów. Co ciekawe, Tajlandia została pierwszym w historii partnerem wydarzenia z Azji Południowo-Wschodniej." – zapowiada Tim Endres, dyrektor wydarzenia. Z kolei Felix Falk z niemieckiego stowarzyszenia branżowego game dodaje: "”.W tym roku ogromne zainteresowanie udziałem zgłosiły zarówno nowe firmy, jak i weterani branży. Do wcześniej ogłoszonych wystawców dołączają m.in. CI Games, Disney+, Electronic Arts, GIANTS Software, Headup, Kalypso, Konami, LEGO, Level Infinite, Marvelous Europe, Netflix, Paramount, SEGA i Tencent Games.Pełna lista potwierdzonych uczestników prezentuje się imponująco i obejmuje m.in.: 2K, Bandai Namco, Blizzard Entertainment, Capcom, CD PROJEKT RED, Fandom, Focus Entertainment, Hoyoverse, Krafton, Meta Quest, Nintendo, Pearl Abyss, Roblox, Samsung, Ubisoft, Wargaming i Xbox.Aby pomieścić wszystkich wystawców, strefa rozrywkowa zostanie rozszerzona o Halę 8, natomiast obszar dla gier niezależnych zajmie połowę Hali 10.2 – po raz pierwszy w historii. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z nowej funkcji lokalizatora dostępnej od 20 sierpnia na urządzeniach mobilnych – pokaże ona w czasie rzeczywistym naszą pozycję, listę zapisanych wystawców i najbliższe wejścia.Tegoroczna event arena zostanie przeniesiona do Hali 1, co umożliwi lepsze zaplecze techniczne dla największych pokazów. Wśród najważniejszych atrakcji znajdziemy:– gamescom Opening Night Live– koncert “The Witcher in Concert”– wspólny występ Wargaming i metalowego zespołu Sabaton– popularne występy z gamescom social stage, w tym Viva La Dirt League i konkurs cosplay.Nie zabraknie również esportu – 22 sierpnia zobaczymy Fortnite Creator Championship współorganizowany z gamescom LAN oraz streamerami Amarem i Rohatem, a 24 sierpnia rozegrany zostanie wielki offline’owy finał Die Techniker Prime League we współpracy z Freaks 4U Gaming.Podczas tegorocznego Opening Night Live – prowadzonego 19 sierpnia przez dobrze znany duet Geoff Keighley i Eefje „sjokz” Depoortere – zobaczymy światową premierę " Call of Duty: Black Ops 7 ". Activision jako pierwszy wydawca potwierdził swój udział w show, co zapowiada solidne otwarcie całej imprezy.