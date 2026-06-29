Gamescom 2026 stawia na dostępność, ekologię i demokrację

Organizatorzy gamescomu rozwijają inicjatywy gamescom cares oraz gamescom goes green. W ramach przyszłorocznej edycji wydarzenia pojawią się m.in. rozszerzone wytyczne dotyczące dostępności stoisk, nowe działania związane z bezpieczeństwem uczestników, współpraca z organizacjami społecznymi oraz zbiórka na rzecz inicjatywy “Gaming for Democracy”.



gamescom cares to parasol dla projektów związanych z odpowiedzialnością społeczną, inkluzywnością, ochroną młodzieży, dobrostanem społeczności i bezpieczeństwem uczestników. Częścią tej inicjatywy jest gamescom goes green, skupiające się na ekologii, ograniczaniu odpadów i odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów.



"Gamescom jako jedno z najważniejszych wydarzeń świata gier ponosi szczególną odpowiedzialność, którą realizujemy poprzez liczne projekty pod szyldem gamescom cares. Cieszę się, że również w tym roku udało nam się zrobić kolejne kroki - czy to w zakresie dostępności, ochrony zasobów, czy współpracy społecznej" mówi Felix Falk, dyrektor zarządzający game - The German Games Industry Association, współorganizatora gamescomu.



Większa dostępność stoisk



Od gamescomu 2026 wystawcy będą mogli korzystać z rozszerzonych wytycznych dotyczących dostępności. Mają one pomóc firmom już na etapie projektowania stoisk uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dotychczasowe zobowiązanie do zapewnienia bezprogowego dostępu do przestrzeni wystawowej zostanie uzupełnione o konkretne odniesienia do rozwiązań dostępnościowych na stoiskach.



Nowe wytyczne obejmują m.in. projektowanie dostępnych kolejek, stanowisk do grania, przestrzeni odpoczynku oraz wsparcia dla osób narażonych na przeciążenie sensoryczne. Przy ich tworzeniu organizatorzy współpracowali m.in. z siecią Barrierefreies Gaming. Dodatkowo w gamescom location finder pojawi się więcej informacji ułatwiających poruszanie się po halach, a pula wózków inwalidzkich dostępnych do rezerwacji zostanie zwiększona.



Więcej działań z obszaru bezpieczeństwa i wsparcia



W 2026 roku rozbudowane zostaną również działania związane z awareness i safer space. Na terenie wydarzenia pojawi się dodatkowy punkt awareness w północnej części obiektu, a zespół wspierający odwiedzających zostanie powiększony. Do dyspozycji uczestników ponownie będą też m.in. strefy odpoczynku oraz możliwość kontaktu przez “Saferspaces”.



Jedzenie i materiały nie trafią do kosza



W ramach gamescom goes green organizatorzy po raz pierwszy podejmą współpracę z Kölner Tafel e. V. Dzięki temu wystawcy będą mogli bezpłatnie przekazywać nadwyżki żywności z cateringu stoiskowego po zakończeniu dnia targowego. Jedzenie, zamiast trafić do kosza, wesprze instytucje społeczne w regionie.



Rozszerzona zostanie także współpraca z Trash Galore, która w 2026 roku będzie kontynuowana już po raz trzeci. Dotychczas ponownie wykorzystywano materiały z przestrzeni przygotowywanych przez organizatorów. Teraz również wystawcy będą mogli dobrowolnie przekazywać pozostałości po budowie stoisk. W ubiegłym roku dzięki tej współpracy udało się uratować przed utylizacją 2260 kilogramów materiałów, które trafiły do sześciu regionalnych inicjatyw. Według szacunków Trash Galore przełożyło się to na ograniczenie emisji o około 5000 kilogramów CO₂.



gamescom będzie też kontynuował dotychczasowe działania środowiskowe, w tym ograniczanie i kompensowanie emisji CO₂, dobrowolne wpłaty klimatyczne wystawców za pośrednictwem ClimatePartner oraz sprzedaż Green Tickets wspierających gamescom forest. W 2025 roku sprzedano ponad 12 500 takich biletów, czyli o około 20 procent więcej niż rok wcześniej. gamescom forest rozrósł się już do 33 500 metrów kwadratowych.



Games Done Quick po raz pierwszy w Europie



Podczas gamescomu 2026 odbędzie się także gamescom GDQ, czyli europejska odsłona wydarzenia speedrunningowego Games Done Quick. Od 28 do 30 sierpnia 2026 roku zbierane będą datki na inicjatywę “Gaming for Democracy”, prowadzoną przez Foundation for Digital Games Culture we współpracy z Bertelsmann Stiftung. Projekt promuje zaangażowanie społeczne i wartości demokratyczne poprzez kulturę gier.



Gamescom 2026 odbędzie się w Kolonii.