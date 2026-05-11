Kim jest Gamou Fall, zwycięzca "Tańca z gwiazdami"? Zagrał m.in. w "Bokserze" i "Teściach 2"

Gamou Fall wygrał 18. edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", sięgając po Kryształową Kulę w parze z Hanną Żudziewicz. Dla widzów był jednym z największych odkryć programu. Kim jest nowy zwycięzca tanecznego show Polsatu?
Kariera Falla
Urodzony w 1992 roku Gamou Fall
jest synem Polki i Senegalczyka; jego ojciec 40 lat temu przyjechał do Polski na studia. Przyszły zdobywca Kryształowej Kuli już jako dziecko trenował karate, a później związał się ze sportami walki. Trenował mieszane sztuki walki w poznańskim klubie Ankos MMA, a wcześniej próbował także swoich sił w futbolu amerykańskim. W 2020 roku został zawodnikiem federacji Fame MMA i zadebiutował podczas gali Fame MMA 8. Aktualnie Fall realizuje się jako aktor.
Uczył się w studium przy Warszawska Szkoła Filmowa, a na scenie teatralnej zadebiutował w 2019 roku w spektaklu "Hamlet" w Teatrze Polskim w Poznaniu. Później występował m.in. w Teatrze Kwadrat. Na ekranie zadebiutował z kolei w filmie (i serialu) "Botoks
" Patryka Vegi
, gdzie przypadła mu rola kierowcy Ubera.
Później widzowie mogli zobaczyć go w filmach "Dzisiaj śpisz ze mną
", "Teściowie 2
", "Bokser
" oraz "Zgon przed weselem
", a także w serialach "Dziewczyna i kosmonauta
", "Pierwsza miłość
", "Sexify
" i "Kontrola
". Użyczył też głosu Jezusowi w animowanym serialu "Good Times
". W drugiej połowie 2026 roku zobaczymy go także w serialu "Znieczulenie
".
Fall rozwijał także karierę w modelingu. Od 2010 roku pracował jako fotomodel, pojawiał się również w teledyskach takich artystów jak Sylwia Grzeszczak
, Sound’n’Grace
czy Pezet
. Wystąpił także w kampanii reklamowej platformy modowej Zalando. Prywatnie jest ojcem kilkumiesięcznej córki.
