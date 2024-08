Gandalf! Aragorn! W zwiastunie nowego "Władcy Pierścieni". Tak Warner promuje animację "Wojna Rohirrimów"

Dwa stulecia przed Wojną o Pierścień była Wojna Rohirrimów

Pierwszy zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów"

Choć film jest animacją, to Warner Bros. postanowił powiązać produkcję z legendarną. Wideo rozpoczyna się więc od scen znanych z aktorskiegoTo powiązanie nie jest przypadkowe.. Po tym, jak Rohan zostaje zaatakowany przez żądnego zemsty bezwzględnegoi jego armię Dundelingów, król Helm i jego lud szukają schronienia w starożytnej twierdzy Hornburg. Dowództwo nad obroną fortecy, która z czasem stanie się znana jako Helmowy Jar, przejmuje– postać nienazwana w książkach Tolkiena Film wyreżyserował mistrz japońskiej animacji(" Ghost in the Shell: Stand Alone Complex ", " Blade Runner: Black Lotus "). Z kolei za scenariusz odpowiadali Jeffrey Addiss Will Matthews , twórcy nagrodzonego Emmy serialu " Ciemny kryształ: Czas buntu ".Gwiazdami produkcji sąjako Hera ijako Wulf.