Gareth Evans szykuje nowy film. Nie, to nie jest "Raid 3"

Twórca "Raidu" odświeży film o yakuzie

Zwiastun filmu " A Colt Is My Passport"

Na celowniku Evansa znalazł się kultowy w niektórych kręgach japoński kryminał z lat 60. ubiegłego wieku(A Colt Is My Passport). Nowa wersja powstanie dla wytwórni Orion Pictures, która należy do Amazonu.Dla fanów reżysera " Raidu " ta wiadomość nie powinna być zaskoczeniem. Evans obejrzał film w czasie pandemii na Criterion Channel i w mediach społecznościowych bardzo się nim zachwycał. Dlatego już trzy lata temu po sieci krążyły spekulacje, że może zająć się nakręceniem remake'u.to klasyczna opowieść o yakuzie, ale stylistycznie film jest wyraźnie inspirowany francuską Nową Falą. Oryginał opowiadał o zabójcy na zlecenie i jego kierowcy, którzy muszą ratować się ucieczką po tym, jak bohater zabił bossa yakuzy.Jak będzie wyglądał remake i kiedy możemy się go spodziewać? Na te pytania na razie nie ma odpowiedzi.