Newsy Filmy Gary Oldman przekonuje, że nowy James Bond został już wybrany. Za kogo trzyma kciuki aktor?
Filmy

Gary Oldman przekonuje, że nowy James Bond został już wybrany. Za kogo trzyma kciuki aktor?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gary+Oldman+przekonuje%2C+%C5%BCe+nowy+James+Bond+zosta%C5%82+ju%C5%BC+wybrany.+Aktor+trzyma+kciuki+za+Jacka+Lowdena-168479
Gary Oldman przekonuje, że nowy James Bond został już wybrany. Za kogo trzyma kciuki aktor?
Czy wytwórnia Amazon MGM Studios wybrała już nowego agenta 007? Tak twierdzi legendarny brytyjski aktor Gary. Oldman. Laureat Oscara ma nadzieję, że wybór padł na jego kolegę z planu "Kulawych koni", Jacka Lowdena.

Gary Oldman: Podjęli decyzję, ale jeszcze jej nie ogłosili



Oldman został zapytany o Jamesa Bonda podczas rozmowy z kanadyjskim programem śniadaniowym "The Morning Show".  - Krążą plotki, że (Lowden) znalazł się na krótkiej liście - stwierdził Oldman - Wkrótce się przekonamy, prawda? Bo oni już go wybrali. Podjęli decyzję, ale jeszcze jej nie ogłosili. Trzymam więc kciuki za Jacka.

Na razie nie wiadomo, czy Oldman rzeczywiście dysponuje zakulisowymi informacjami, czy jedynie opiera się na własnych przypuszczeniach.

06.jpg Getty Images © Samir Hussein


Nowy film o Jamesie Bondzie wyreżyseruje Denis Villeneuve, zaś scenariusz napisze Steven Knight. To pierwsza odsłona serii powstająca po przejęciu przez Amazon pełnej kontroli nad postacią 007 oraz prawami do serii od jej wieloletnich producentów, Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona. Umowę zawarto w lutym 2025 roku.

W ostatnich miesiącach wśród potencjalnych następców Daniela Craiga wymieniano m.in. Calluma Turnera, Jacoba Elordiego, Toma Hollanda, Aarona Taylora-Johnsona, Harrisa Dickinsona oraz właśnie Jacka Lowdena.

Ten ostatni ma szczególny powód, by interesować się rolą agenta 007. Jego żona Saoirse Ronan wyznała niedawno, że z ogromną chęcią zagrałaby w filmie o Bondzie jego przeciwniczkę.

- Chcę pójść w mroczną stronę - powiedziała aktorka w rozmowie z magazynem "Empire" - Powiedziałam, że pragnę zagrać czarny charakter w filmie o Bondzie i mówię całkiem serio.

Ronan przekonywała, że interesowałaby ją rola młodej kobiecej antagonistki, która mogłaby skierować tłumioną przez lata złość przeciwko innym. - Jest w tym coś interesującego z dramatycznego punktu widzenia - dodała.

Zwiastun serialu "Kulawe konie"



Powiązane artykuły Gary Oldman

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

Wielki powrót "Onimushy". Capcom ma kolejny w tym roku hit

2 komentarze
Filmy

Kto wyreżyseruje "Backrooms 2"?

10 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Kieślowski po koreańsku, patriarchat po duńsku

16 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Kolejny imponujący triumf "Odysei"

22 komentarze
Filmy

Léa Seydoux i Bill Murray w kryminale z romansem w tle

Filmy

Kto pisze scenariusz Gladys? Nie Zach Cregger

5 komentarzy
Filmy

Powstanie film o The Rolling Stones? Są nowe doniesienia

1 komentarz