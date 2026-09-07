Gary Oldman przekonuje, że nowy James Bond został już wybrany. Za kogo trzyma kciuki aktor?

Czy wytwórnia Amazon MGM Studios wybrała już nowego agenta 007? Tak twierdzi legendarny brytyjski aktor Gary. Oldman. Laureat Oscara ma nadzieję, że wybór padł na jego kolegę z planu "Kulawych koni", Jacka Lowdena.
Gary Oldman: Podjęli decyzję, ale jeszcze jej nie ogłosili Oldman
został zapytany o Jamesa Bonda podczas rozmowy z kanadyjskim programem śniadaniowym "The Morning Show". - Krążą plotki, że
(Lowden) znalazł się na krótkiej liście
- stwierdził Oldman - Wkrótce się przekonamy, prawda? Bo oni już go wybrali. Podjęli decyzję, ale jeszcze jej nie ogłosili. Trzymam więc kciuki za Jacka.
Na razie nie wiadomo, czy Oldman
rzeczywiście dysponuje zakulisowymi informacjami, czy jedynie opiera się na własnych przypuszczeniach.
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Nowy film o Jamesie Bondzie
wyreżyseruje Denis Villeneuve
, zaś scenariusz napisze Steven Knight
. To pierwsza odsłona serii powstająca po przejęciu przez Amazon pełnej kontroli nad postacią 007 oraz prawami do serii od jej wieloletnich producentów, Barbary Broccoli
i Michaela G. Wilsona
. Umowę zawarto w lutym 2025 roku.
W ostatnich miesiącach wśród potencjalnych następców Daniela Craiga wymieniano m.in. Calluma Turnera
, Jacoba Elordiego
, Toma Hollanda
, Aarona Taylora-Johnsona
, Harrisa Dickinsona
oraz właśnie Jacka Lowdena
.
Ten ostatni ma szczególny powód, by interesować się rolą agenta 007
. Jego żona Saoirse Ronan
wyznała niedawno, że z ogromną chęcią zagrałaby w filmie o Bondzie jego przeciwniczkę.
- Chcę pójść w mroczną stronę
- powiedziała aktorka w rozmowie z magazynem "Empire" - Powiedziałam, że pragnę zagrać czarny charakter w filmie o Bondzie i mówię całkiem serio. Ronan
przekonywała, że interesowałaby ją rola młodej kobiecej antagonistki, która mogłaby skierować tłumioną przez lata złość przeciwko innym. - Jest w tym coś interesującego z dramatycznego punktu widzenia
- dodała.
Zwiastun serialu "Kulawe konie"