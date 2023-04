Gdy nie wiadomo o co chodzi – chodzi o pieniądze. Nowa, nieobliczalna polska komedia "Masz ci los!" już dostępna online

© fot. Paweł Drabik, prod. Canal+ Polska, dystr. Kino Świat 2023







Gdy umiera senior rodu a zrozpaczeni bliscy przyjeżdżają na pogrzeb, nikt nie spodziewa się, że ten dzień odmieni ich życie na zawsze. Podczas stypy ukochanego dziadka rodzina orientuje się, że właśnie w loterii padły numery, które dziadek obstawiał przez całe życie. Szczęśliwy los znajduje się na wciągnięcie ręki a właściwie… łopaty, w marynarce nieboszczyka. Nie ma czasu na rozpacz i łzy – trzeba działać. Ale jak dostać się do dziadka, który w spokoju spoczywa trzy metry pod ziemią? Rodzina i przyjaciele niespodziewanie odczuwają potrzebę zobaczenia dziadka jeszcze raz. Na drodze do ich wzbogacenia staje nie, kto inny, jak okoliczny ksiądz, który dobrze wie, co knują żałobnicy. Zaczyna się wyścig na pomysły, intrygi i podstępy. Rodzina dzieli się na mniejsze grupy, aby podzielić się fortuną z możliwie najmniejszą liczbą pozostałych. Od teraz nie można ufać nikomu!W filmie występują: Izabela Kuna Marian Dziędziel , a także utalentowani aktorzy młodego pokolenia: Michał Sikorski PREMIERY CANAL+ to nowoczesny serwis, w którym bez umów i abonamentu można wygodnie i legalnie wypożyczać polskie i zagraniczne hity filmowe, produkcje prosto z kina oraz tytuły, które nie zdążyły jeszcze szeroko zadebiutować w Polsce na wielkim ekranie. Wybrane filmy możesz oglądać gdzie chcesz i kiedy chcesz. PREMIERY CANAL+ są dostępne pod adresem https://premiery.pl.canalplus.com/, w aplikacjach Samsung TV, WebOS, Android TV czy w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem iOS oraz Android.