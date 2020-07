Gdy odwet staje się grą na śmierć i życie

Jessica Brody, autorka bestsellera "52 powody, dla których nienawidzę mojego ojca"



Katie Alender, autorka serii "Złe dziewczyny nie umierają"



Heather Socks i Jessica Morgan, założycielki Go Fug Yourself



Pełen napięcia thriller i jednocześnie dowcipna historia czterech krańcowo różnych dziewcząt, które połączyły siły, aby odegrać się na szkolnych prześladowcach. Nie przewidziały jednak, że gra stanie się bardzo ryzykowna i przysporzy im śmiertelnych wrogów..."Odwet" to połączenie "Pretty Little Liars" z "Całkiem zabawną historią". Serial na podstawie książki dostępny jest na platformie Netflix.Bree, Olivia, Kitty i Magot nie mają ze sobą nic wspólnego – a przynajmniej tak właśnie mają myśleć uczniowie i pracownicy ich elitarnego liceum. Dziewczyny mają różne życiowe cele, innych przyjaciół i diametralnie odmienne style życia. Łączy je jedno: wszystkie należą do Nie Wkurzaj Się, tajnego stowarzyszenia, które anonimowo bierze odwet na szkolnych prześladowcach, złośliwych koleżankach i wrednych nauczycielach.Kiedy ostatni cel ich zemsty zostaje znaleziony martwy z zakrwawioną kartką z napisem NWS w dłoniach, do dziewczyn dociera, że wcale nie są tak anonimowe, jak im się wydawało. I że teraz ktoś chce wziąć odwet na nich Pojawiają się kolejne wskazujące na NWS poszlaki, policja zawęża krąg podejrzanych... i dziewczyny mają naprawdę wiele do stracenia."Odwet" gwarantuje czytelnikowi mocne wrażenia z dozą czarnego humoru w iście filmowej oprawie. Książka Gretchen McNeil to dobrze skonstruowany thriller z wciągającą fabułą i galopującą akcją.To pierwszy tom dylogii "Nie Wkurzaj Się". Drugi, zatytułowany "Zemsta", ukaże się już jesienią 2020 r.Dane wydawnicze:Wydawnictwo IUVI | Autor: Gretchen McNeil | Format: 135 x 205 mm | s. 356 | Cena: 34,90 |ISBN 978-83-7966-062-9| Data premiery: 29.07.2020 | Wiek 14+ | www.iuvi.pl Recenzje:O autorce:Gretchen McNeil jest zawodową śpiewaczką operową, występowała także w cyrku i podkładała głos w filmach, obecnie zaś zajmuje się pisarstwem. Napisała kilka thrillerów dla młodych czytelników, w tym: "Odwet" i "Zemstę", "3:59", "Possess" oraz "Ten" (na jego podstawie powstał film). Jest także autorką komedii młodzieżowej "I'm Not Your Manic Pixie Dream Girl" i powieści stanowiących połączenie horroru i komedii: "#MurderTrending", "#MurderFunding" i "#NoEscape". Adres jej strony internetowej: www.gretchenmcneil.com Strona internetowa Wydawnictwa IUVI: www.iuvi.pl Fanpage Wydawnictwa IUVI: https://www.facebook.com/WydawnictwoIUVI/