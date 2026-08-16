Gdy wróg czai się w systemie. Drugi sezon serialu "Niewypowiedziana wojna" już od 17 sierpnia w CANAL+

Trzymający w napięciu brytyjski serial szpiegowski powraca z drugim sezonem. Już w poniedziałek, 17 sierpnia, w serwisie CANAL+ zadebiutuje kontynuacja thrillera "Niewypowiedziana wojna". Po udaremnieniu ataków na brytyjski system wyborczy, analitycy agencji GCHQ stają przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem – w ich własnych szeregach pojawił się szpieg.
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© Playground Television UK Limited and Stonehenge Films MMXXV
© Playground Television UK Limited and Stonehenge Films MMXXV
Gdy informacja staje się najgroźniejszą bronią masowego rażenia, agencje wywiadowcze muszą działać w cieniu, by opanować chaos i zapewnić bezpieczeństwo kraju. Pierwszy sezon "Niewypowiedzianej wojny
" zyskał uznanie widzów oraz krytyków za niezwykle realistyczne, niemal dokumentalne przedstawienie realiów pracy współczesnego cyberwywiadu. Pokazana w produkcji brytyjska agencja GCHQ stanęła w obliczu skoordynowanego, paraliżującego ataku tuż przed kluczowymi wyborami parlamentarnymi. Główna bohaterka, młoda analityczka Saara Parvin, jako pierwsza dostrzegła, że pozornie opanowana awaria sieci jest zaledwie zasłoną dymną dla znacznie bardziej skomplikowanej operacji destabilizacyjnej. Dzięki jej zaangażowaniu i pracy zespołu udało się uniknąć katastrofy.
Spokój nie trwał jednak długo. Drugi sezon wnosi zagrożenie na wyższy poziom – tym razem wroga trzeba szukać również od środka. W strukturach GCHQ ukrywa się zdrajca, który konsekwentnie paraliżuje działania obronne zespołu i sabotuje próby rozpracowania przeciwnika. Narastająca nieufność, wyścig z czasem oraz zacieranie się granic moralnych zmuszają bohaterów, do podejmowania ryzykownych decyzji.
© Playground Television UK Limited and Stonehenge Films MMXXV
© Playground Television UK Limited and Stonehenge Films MMXXV
W drugim sezonie serialu "Niewypowiedziana wojna
” w rolach głównych ponownie wystąpią Hannah Khalique-Brown
i Simon Pegg
. Na ekranie towarzyszy im m.in. Alex Jennings
. Premiera drugiego sezonu serialu "Niewypowiedziana wojna" już w poniedziałek, 17 sierpnia, w serwisie streamingowym CANAL+.
Informacja sponsorowana