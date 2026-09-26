Gdynia 2026: "Przez ścianę" liderem nagród pozaregulaminowych

Znamy już werdykt Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas Młodej Gali w piątek, 25 września 2026 roku ogłoszono także zdobywców tegorocznych nagród pozaregulaminowych.
KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie: Ewa Braun
– Przewodnicząca Jury Joanna Szymańska Bartosz M. Kowalski
po obejrzeniu 28 filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznało nagrodę: Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy
Nagroda finansowa w wysokości 15 000 PLN. Fundatorem nagrody jest Mecenas Festiwalu Energa SA
"Sprawa Nr
", reżyseria: Patrycja Polkowska Nagroda Specjalna
Nagroda finansowa w wysokości 10 000 PLN oraz świadczenie w postaci licencji niewyłącznej o wartości 15 000 PLN od Wytwórni Filmów Oświatowych
"Wszystkie miały na imię Anżelika
", reżyseria: Aleksandra "Sasha" Kutsen Wyróżnienie
Nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN
"Kołtunica
", reżyseria: Izabela Zubrycka Nagroda dla Najlepszego autora zdjęć
Wsparcie produkcyjne o wartości 20 000 zł w postaci wypożyczenia sprzętu – finansowana przez Heliograf Patryk Roman
za film "Długa przerwa
" Jana Saczka
NAGRODY POZAREGULAMINOWE NAGRODA ZŁOTE LWIĄTKA im. JANUSZA KORCZAKA
Partner Sekcji KGHM Polska Miedź, Fundator Nagrody Telewizja Polska
"Za duży na bajki 3
", reżyseria: Kristoffer Rus NAGRODA DZIENNIKARZY I DZIENNIKAREK
"Przez ścianę
", reżyseria: Maciej Sobieszczański NAGRODA JURY CICAE ZA DEBIUT REŻYSERSKI BĄDŹ DRUGI FILM
"Kobieta stanu wolnego
", reżyseria: Eliza Godlewska
, Alan Ruczyński
NAGRODA JURY MŁODYCH
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
"Fluidy
", reżyseria: Maria Wider
NAGRODA STOWARZYSZENIA KIN STUDYJNYCH
"Przez ścianę
", reżyseria: Maciej Sobieszczański NAGRODA STOWARZYSZENIA KINA POLSKIE "BURSZTYNOWE LWY"
za film "Dom dobry
", reżyseria: Wojciech Smarzowski
dla Producenta i Dystrybutora Filmu za najlepszy wynik frekwencyjny w polskich kinach w sezonie 2025-2026
NAGRODA "AUDIODESKRYPCJA ROKU" STOWARZYSZENIA DE FACTO I FUNDACJI KINO DOSTĘPNE
WYRÓŻNIENIE JURY
Nagroda finansowa w wysokości 2 500 PLN
Bartosz Wokan (autor skryptu) i Magdalena Dudowicz (konsultacja skryptu) za audiodeskrypcję w filmie "13 dni do wakacji
", reżyseria: Bartosz M. Kowalski NAGRODA "AUDIODESKRYPCJA ROKU" STOWARZYSZENIA DE FACTO I FUNDACJI KINO DOSTĘPNE
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN
Alicja Maciejewska (autorka skryptu) i Magdalena Dudowicz (konsultacja skryptu) za audiodeskrypcję w filmie "Skrzyżowanie
", reżyseria: Dominika Montean NAGRODA "FILM DLA KLIMATU" DLA NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI
Fundator nagrody: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizatorem Honorowym Konkursu jest Stowarzyszenie "Film Dla Klimatu" | Partnerem merytorycznym Nagrody w Konkursie jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych w kategorii Film pełnometrażowy:
producenci i wdrożenie ekologicznych rozwiązań Kamil Janik
i Patrycja Strzyżewska
w produkcji filmu "Kobieta stanu wolnego
", reżyseria: Eliza Godlewska
, Alan Ruczyński
w kategorii Film krótkometrażowy:
wdrożenie ekologicznych rozwiązań Jagoda Surzycka
(producentka kreatywna) i Gabriela Rybołowicz
(kierowniczka produkcji) w produkcji filmu "Kołtunica
", reżyseria: Izabela Zubrycka
, produkcja: Katarzyna Staszczy i Jagoda Surzycka
NAGRODA POLSKIEJ FEDERACJI DYSKUSYJNYCH KLUBÓW FILMOWYCH "DON KICHOT"
"Przez ścianę
", reżyseria: Maciej Sobieszczański NAGRODA FESTIWALI I PRZEGLĄDÓW FILMU POLSKIEGO ZA GRANICĄ
"Przez ścianę
", reżyseria: Maciej Sobieszczański NAGRODA RADIA GDAŃSK "ZŁOTY KLAKIER"
"Czas, który nie nadszedł
", reżyseria: Julia Rogowska
NAGRODA GQ POLAND DLA FILMOWEGO WIZJONERA Mikołaj Bukrewicz
w filmie "Mniej obcy
", reżyseria: Kristoffer Rus ODKRYCIE HARPER’S BAZAAR POLSKA Agata Trzebuchowska
reżyserka oraz Maciej Edelman
autor zdjęć filmu "Sick
" NAJODWAŻNIEJSZE SPOJRZENIE NAGRODA MARKI DR IRENA ERIS Sonja Orlewicz-Zakrzewska
, Jaśmina Polak
, Magda Koleśnik
, Monika Frajczyk
za film "EXOTIC
", reżyseria: Sonja Orlewicz-Zakrzewska NAGRODA MIESIĘCZNIKA "ZWIERCIADŁO" MOCNE WEJŚCIE Patrycja Polkowska
reżyserka filmu "Sprawa nr
" NAGRODA INTERII "NA FALI" Patrycja Polkowska
reżyserka filmu "Sprawa nr
"
NAGRODA ZA NAJLEPSZE EFEKTY WIZUALNE
przyznawana przez Polskie Stowarzyszenie Postprodukcji oraz Pomorską Fundację Filmową w Gdyni
Sebastian Dominik Supervisor i firma Lumiere de Cinema za film "Mniej obcy
", reżyseria: Kristoffer Rus NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ REŻYSERIĘ OBSADY
Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Obsady
Nina Gold, Martin Ware i Paulina Krajnik za film "Dobry chłopiec
", reżyseria: Jan Komasa ENERGA WŁĄCZA EMOCJE NA 51. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH
I miejsce – Klaudia Cieślak
II miejsce – Jakub Szwed
III miejsce – Zuzanna Deyna