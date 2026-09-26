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Gdynia 2026: "Przez ścianę" liderem nagród pozaregulaminowych

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Gdynia+2026%3A+%22Przez+%C5%9Bcian%C4%99%22+liderem+nagr%C3%B3d+pozaregulaminowych-168785
Gdynia 2026: &quot;Przez ścianę&quot; liderem nagród pozaregulaminowych
źródło: Materiały prasowe
autor: Bartosz Mrozowski
Znamy już werdykt Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas Młodej Gali w piątek, 25 września 2026 roku ogłoszono także zdobywców tegorocznych nagród pozaregulaminowych.

KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH



Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie:

Ewa Braun – Przewodnicząca Jury
Joanna Szymańska
Bartosz M. Kowalski

po obejrzeniu 28 filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznało nagrodę:

Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy
Nagroda finansowa w wysokości 15 000 PLN. Fundatorem nagrody jest Mecenas Festiwalu Energa SA

"Sprawa Nr", reżyseria: Patrycja Polkowska

Nagroda Specjalna 
Nagroda finansowa w wysokości 10 000 PLN oraz świadczenie w postaci licencji niewyłącznej o wartości 15 000 PLN od Wytwórni Filmów Oświatowych 

"Wszystkie miały na imię Anżelika", reżyseria: Aleksandra "Sasha" Kutsen

Wyróżnienie
Nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN 

"Kołtunica", reżyseria: Izabela Zubrycka

Nagroda dla Najlepszego autora zdjęć 
Wsparcie produkcyjne o wartości 20 000 zł w postaci wypożyczenia sprzętu – finansowana przez Heliograf

Patryk Roman za film "Długa przerwa" Jana Saczka

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"Sprawa nr"

NAGRODY POZAREGULAMINOWE



NAGRODA ZŁOTE LWIĄTKA im. JANUSZA KORCZAKA
Partner Sekcji KGHM Polska Miedź, Fundator Nagrody Telewizja Polska
"Za duży na bajki 3", reżyseria: Kristoffer Rus

NAGRODA DZIENNIKARZY I DZIENNIKAREK       
"Przez ścianę", reżyseria: Maciej Sobieszczański

NAGRODA JURY CICAE ZA DEBIUT REŻYSERSKI BĄDŹ DRUGI FILM
"Kobieta stanu wolnego", reżyseria: Eliza Godlewska, Alan Ruczyński

NAGRODA JURY MŁODYCH
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
"Fluidy", reżyseria: Maria Wider

NAGRODA STOWARZYSZENIA KIN STUDYJNYCH 
"Przez ścianę", reżyseria: Maciej Sobieszczański

NAGRODA STOWARZYSZENIA KINA POLSKIE "BURSZTYNOWE LWY"
za film "Dom dobry", reżyseria: Wojciech Smarzowski dla Producenta i Dystrybutora Filmu za najlepszy wynik frekwencyjny w polskich kinach w sezonie 2025-2026

NAGRODA "AUDIODESKRYPCJA ROKU" STOWARZYSZENIA DE FACTO I FUNDACJI KINO DOSTĘPNE 
WYRÓŻNIENIE JURY 
Nagroda finansowa w wysokości 2 500 PLN
Bartosz Wokan (autor skryptu) i Magdalena Dudowicz (konsultacja skryptu) za audiodeskrypcję w filmie "13 dni do wakacji", reżyseria: Bartosz M. Kowalski

NAGRODA "AUDIODESKRYPCJA ROKU" STOWARZYSZENIA DE FACTO I FUNDACJI KINO DOSTĘPNE 
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN
Alicja Maciejewska (autorka skryptu) i Magdalena Dudowicz (konsultacja skryptu) za audiodeskrypcję w filmie "Skrzyżowanie", reżyseria: Dominika Montean

NAGRODA "FILM DLA KLIMATU" DLA NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI
Fundator nagrody: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizatorem Honorowym Konkursu jest Stowarzyszenie "Film Dla Klimatu" | Partnerem merytorycznym Nagrody w Konkursie jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

w kategorii Film pełnometrażowy:
producenci i wdrożenie ekologicznych rozwiązań Kamil Janik i Patrycja Strzyżewska w produkcji filmu "Kobieta stanu wolnego", reżyseria: Eliza Godlewska, Alan Ruczyński

w kategorii Film krótkometrażowy:
wdrożenie ekologicznych rozwiązań Jagoda Surzycka (producentka kreatywna) i Gabriela Rybołowicz (kierowniczka produkcji) w produkcji filmu "Kołtunica", reżyseria: Izabela Zubrycka, produkcja: Katarzyna Staszczy i Jagoda Surzycka

NAGRODA POLSKIEJ FEDERACJI DYSKUSYJNYCH KLUBÓW FILMOWYCH "DON KICHOT"  
"Przez ścianę", reżyseria: Maciej Sobieszczański

NAGRODA FESTIWALI I PRZEGLĄDÓW FILMU POLSKIEGO ZA GRANICĄ
"Przez ścianę", reżyseria: Maciej Sobieszczański

NAGRODA RADIA GDAŃSK "ZŁOTY KLAKIER" 
"Czas, który nie nadszedł", reżyseria: Julia Rogowska

NAGRODA GQ POLAND DLA FILMOWEGO WIZJONERA
Mikołaj Bukrewicz w filmie "Mniej obcy", reżyseria: Kristoffer Rus

ODKRYCIE HARPER’S BAZAAR POLSKA
Agata Trzebuchowska reżyserka oraz Maciej Edelman autor zdjęć filmu "Sick"

NAJODWAŻNIEJSZE SPOJRZENIE NAGRODA MARKI DR IRENA ERIS
Sonja Orlewicz-Zakrzewska, Jaśmina Polak, Magda Koleśnik, Monika Frajczyk  za film "EXOTIC", reżyseria: Sonja Orlewicz-Zakrzewska 

NAGRODA MIESIĘCZNIKA "ZWIERCIADŁO" MOCNE WEJŚCIE
Patrycja Polkowska reżyserka filmu "Sprawa nr"

NAGRODA INTERII "NA FALI"
Patrycja Polkowska reżyserka filmu "Sprawa nr"

NAGRODA ZA NAJLEPSZE EFEKTY WIZUALNE
przyznawana przez Polskie Stowarzyszenie Postprodukcji oraz Pomorską Fundację Filmową w Gdyni
Sebastian Dominik Supervisor i firma Lumiere de Cinema za film "Mniej obcy", reżyseria: Kristoffer Rus

NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ REŻYSERIĘ OBSADY
Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Obsady 
Nina Gold, Martin Ware i Paulina Krajnik za film "Dobry chłopiec", reżyseria: Jan Komasa

ENERGA WŁĄCZA EMOCJE NA 51. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH
I miejsce – Klaudia Cieślak
II miejsce – Jakub Szwed
III miejsce – Zuzanna Deyna

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