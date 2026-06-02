Gene Wilder dostanie filmową biografię

Gene Wilder, gwiazda takich klasyków jak "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem", "Willy Wonka i fabryka czekolady" czy "Młody Frankenstein", doczeka się filmowej biografii. Za kamerą stanie Dito Montiel ("Wszyscy twoi święci", "Riff Raff. Zabójcza rodzina").
O czym opowie biografia Gene'a Wildera?
Dito Montiel Getty Images © Silver Screen Collection
zdobył prawa do biografii Gene'a Wildera
od jego spadkobierców i przygotowuje projekt filmu biograficznego o aktorze. Scenariusz napisali Montiel
i Jeremy Roth
("Twój Victor
"). Gene Wilder
to legenda komedii, aktor dwukrotnie nominowany do Oscara i Złotych Globów. W jego filmografii są m.in. "Młody Frankenstein
", "Producenci
", "Płonące siodła
", "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać
", "Frisco Kid
", "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem
" oraz "Willy Wonka i fabryka czekolady
".
Filmowa biografia Wildera
pokaże człowieka, który stał za słynnymi rolami, pokazując jego drogę od nieśmiałego młodego aktora teatralnego do jednego z najbardziej rozpoznawalnych ekranowych komików. Twórcy zamierzają zgłębić osobiste zmagania, relacje i wyzwania, które ukształtowały życie i karierę Wildera
. Gene Wilder był jedną z tych rzadkich osób, które są w jakiś sposób zarazem zabawniejsze i smutniejsze od każdego w pokoju. To nie rola. To życie. Nie mógłbym powiedzieć "nie" czemuś takiemu
, skomentował Montiel
.
Teraz najważniejsze pytanie: kto zagra Wildera
?
"Producenci" – zwiastun