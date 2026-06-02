Newsy Filmy Gene Wilder dostanie filmową biografię
Filmy

Gene Wilder dostanie filmową biografię

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gene+Wilder+dostanie+filmow%C4%85+biografi%C4%99-166897
Gene Wilder dostanie filmową biografię
źródło: Getty Images
autor: Walt Disney Television Photo Archives
Gene Wilder, gwiazda takich klasyków jak "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem", "Willy Wonka i fabryka czekolady" czy "Młody Frankenstein", doczeka się filmowej biografii. Za kamerą stanie Dito Montiel ("Wszyscy twoi święci", "Riff Raff. Zabójcza rodzina").

O czym opowie biografia Gene'a Wildera?



GettyImages-697201131.jpg Getty Images © Silver Screen Collection

Dito Montiel zdobył prawa do biografii Gene'a Wildera od jego spadkobierców i przygotowuje projekt filmu biograficznego o aktorze. Scenariusz napisali Montiel i Jeremy Roth ("Twój Victor").
  
Gene Wilder to legenda komedii, aktor dwukrotnie nominowany do Oscara i Złotych Globów. W jego filmografii są m.in. "Młody Frankenstein", "Producenci", "Płonące siodła", "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać", "Frisco Kid", "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem" oraz "Willy Wonka i fabryka czekolady".
    
Filmowa biografia Wildera pokaże człowieka, który stał za słynnymi rolami, pokazując jego drogę od nieśmiałego młodego aktora teatralnego do jednego z najbardziej rozpoznawalnych ekranowych komików. Twórcy zamierzają zgłębić osobiste zmagania, relacje i wyzwania, które ukształtowały życie i karierę Wildera.

Gene Wilder był jedną z tych rzadkich osób, które są w jakiś sposób zarazem zabawniejsze i smutniejsze od każdego w pokoju. To nie rola. To życie. Nie mógłbym powiedzieć "nie" czemuś takiemu, skomentował Montiel.

Teraz najważniejsze pytanie: kto zagra Wildera?

"Producenci" – zwiastun


Powiązane artykuły Dito Montiel

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Zoë Kravitz w nowym filmie twórczyni "My Old Ass"

Filmy

Taylor Swift stworzyła utwór do "Toy Story 5"

4 komentarze
VOD Filmy

BookTok oszalał na punkcie tej książki. Teraz Anna Kendrick ją zekranizuje

2 komentarze
Inne Filmy

Polak autorem zdjęć do nowego klipu Ariany Grande

4 komentarze
Filmy Gry

Wielki growy hit lat 90. wreszcie doczeka się filmu

Seriale

Sydney Sweeney nie chciała rezygnować z odważnych scen w "Euforii"

21 komentarzy
Filmy

Zack Snyder szykuje remake klasyka SF z lat 80.

26 komentarzy