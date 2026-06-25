Twórca "Samuraja Jacka" szykuje serial o Conanie Barbarzyńcy

Genndy Tartakovsky, twórca znany m.in. z takich animacji jak "Samuraj Jack" czy "Primal", rozwija nowy projekt osadzony w świecie Conana Barbarzyńcy. Według oficjalnych informacji serial animowany "Conan the Barbarian: Queen of the Black Coast" powstaje dla platformy Prime Video.
Co wiemy o projekcie?
Wciąż rozwijana produkcja ma opowiadać o doświadczonym w boju Conanie
, który po spotkaniu miłości swojego życia - pirackiej królowej Bêlit - rzuca wyzwanie bogom, przeznaczeniu i samej śmierci, by ocalić ją przed mroczną magią. Genndy Tartakovsky
odpowiada za serial jako producent wykonawczy i showrunner. Wśród producentów znajdują się również Darrick Bachman
, Fred Malmberg oraz Mark Wheeler
, a studio produkcyjne to Cartoon Network Studios.
Równolegle uniwersum Conana
rozwija się także w kinie. Arnold Schwarzenegger
ma wrócić do swojej słynnej roli w filmie "King Conan
". Za scenariusz i reżyserię odpowiada Christopher McQuarrie
("Mission: Impossible - The Final Reckoning
"), a ilm ma przedstawić starszego Conana
, który po latach panowania jako król zmaga się z upływem czasu i nowymi zagrożeniami. Schwarzenegger
porównał projekt do "Bez przebaczenia
" Clinta Eastwooda
, podkreślając, że będzie to bardziej refleksyjna, ale nadal pełna widowiskowych bitew opowieść.
"Conan Barbarzyńca" - zwiastun