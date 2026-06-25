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Twórca "Samuraja Jacka" szykuje serial o Conanie Barbarzyńcy

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https://www.filmweb.pl/news/Genndy+Tartakovsky+szykuje+serial+%22Conan+the+Barbarian%3A+Queen+of+the+Black+Coast%22+dla+Prime+Video-167268
Twórca &quot;Samuraja Jacka&quot; szykuje serial o Conanie Barbarzyńcy
Genndy Tartakovsky, twórca znany m.in. z takich animacji jak "Samuraj Jack" czy "Primal", rozwija nowy projekt osadzony w świecie Conana Barbarzyńcy. Według oficjalnych informacji serial animowany "Conan the Barbarian: Queen of the Black Coast" powstaje dla platformy Prime Video.

Co wiemy o projekcie?



Wciąż rozwijana produkcja ma opowiadać o doświadczonym w boju Conanie, który po spotkaniu miłości swojego życia - pirackiej królowej Bêlit - rzuca wyzwanie bogom, przeznaczeniu i samej śmierci, by ocalić ją przed mroczną magią.



Genndy Tartakovsky odpowiada za serial jako producent wykonawczy i showrunner. Wśród producentów znajdują się również Darrick Bachman, Fred Malmberg oraz Mark Wheeler, a studio produkcyjne to Cartoon Network Studios.

Równolegle uniwersum Conana rozwija się także w kinie. Arnold Schwarzenegger ma wrócić do swojej słynnej roli w filmie "King Conan". Za scenariusz i reżyserię odpowiada Christopher McQuarrie ("Mission: Impossible - The Final Reckoning"), a ilm ma przedstawić starszego Conana, który po latach panowania jako król zmaga się z upływem czasu i nowymi zagrożeniami. Schwarzenegger porównał projekt do "Bez przebaczenia" Clinta Eastwooda, podkreślając, że będzie to bardziej refleksyjna, ale nadal pełna widowiskowych bitew opowieść.

"Conan Barbarzyńca" - zwiastun




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