Geoffrey Rush i Shinya Tsukamoto nakręcili razem film. Pierwsze zdjęcia

Kultowy japoński reżyser Shinya Tsukamoto ("Tetsuo – Człowiek z żelaza") ujawnił pierwsze zdjęcia i szczegóły swojego długo oczekiwanego anglojęzycznego debiutu. W "Mr. Nelson, Did You Kill People?" wystąpili broadwayowski gwiazdor Rodney Hicks i laureat Oscara Geoffrey Rush.
O czym opowie "Mr. Nelson, Did You Kill People?" Rodney Hicks
wciela się w weterana wojny wietnamskiej, Allena Nelsona, który wraca z frontu z ciężkim zespołem stresu pourazowego i ostatecznie zamieszkuje na ulicy. Na jego drodze staje jednak niejaki doktor Daniels (Geoffrey Rush
), który postanawia mu pomóc. Żonę Nelsona zagrała Tatyana Ali
, a młodą wersję bohatera w retrospekcjach zagrał debiutant Mark Merphy.
Hicks
jest gwiazdą Broadwayu i grywał wcześniej w serialach ("Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar
", "Grimm
"), ale będzie to jego pierwsza duża rola filmowa. Rush
ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Blask
", "Elizabeth
", "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły
" i "Jak zostać królem
". Kiedy kręciłem "Ognie w polu", przeczytałem wiele książek i materiałów, ale najbardziej przerażającym tekstem non-fiction, na jaki trafiłem, był "Mr. Nelson, Did You Kill People?". Allen Nelson zabił wielu ludzi podczas wojny w Wietnamie. Prześladowało go to przez resztę życia. Książka, w której opisał swoje zbrodnie i późniejsze życie, nie ukrywa niczego. Została ze mną na długo po przeczytaniu i wciąż mam ją głęboko w sercu
, skomentował Tsukamoto
. Reżyser przyznał, że zajęło mu wiele lat, zanim odkrył, w jaki sposób opowiedzieć historię Nelsona. Tsukamoto
nakręcił takie tytuły jak m.in. "Tetsuo – Człowiek z żelaza
" (1989), "Tokyo Fist
" (1995), "Wąż czerwcowy
" (2002), "Vital
" (2004), "Detektyw nocnych koszmarów
" (2006) i "Ognie w polu
" (2014).
Międzynarodowa produkcja była kręcona w USA, Tajlandii, Wietnamie i Japonii.
