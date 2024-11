George Clooney i Brad Pitt nie powrócą jako "Samotne wilki". Apple skasował sequel

"Samotne wilki" nie będą kontynuować swoich przygód

Zwiastun filmu "Samotne wilki"

W rozmowie z portalem Collider reżyser i scenarzysta " Wilków Jon Watts powiedział:Niedługo po publikacji wywiadu serwis Deadline potwierdził, że projekt został wyrzucony do kosza. Samotne wilki " to historia dwóch twardzieli specjalizujących się w rozwiązywania problemów bogatych i wpływowych ludzi. Pewnego wieczoru działający w pojedynkę bohaterowie otrzymują to samo zlecenie - mają zatuszować przestępstwo popełnione przez nowojorską prokurator okręgową. Gdy sprawy wymykają się spod kontroli, mężczyźni muszą połączyć siły.Światowa premiera filmu odbyła się we wrześniu na festiwalu w Wenecji. Początkowo " Samotne wilki " miały mieć szeroką dystrybucję w kinach przed debiutem na platformie Apple TV+. W ostatniej chwili studio zmieniło jednak zdanie. Film trafił do amerykańskich kin w ograniczonym zakresie 20 września, a już tydzień później, 27 września, zadebiutował globalnie na Apple TV+.. Największy przyrost widzów Apple zanotował w USA i Kan dzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Włoszech, Niemczech, Meksyku i Brazylii. Pomimo dużej popularności " Wilków " szefostwo firmy nie zdecydowało się nakręcić sequela.