George Lucas jeszcze raz zmienił "Nową nadzieję"

W tym tygodniu uruchomiona została platforma Disney+. Oprócz nowości można na niej znaleźć klasyczne produkcje, w tym pierwsze. Na fanów filmu czekała jednak niespodzianka.wygląda bowiem inaczej niż we wszystkich dotychczasowych wersjach.Zmiana dotyczy słynnej sceny konfrontacji Hana Solo z Greedo. W oryginalne był to jedyny moment pokazujący bardziej bezwzględną stronę bohatera, który strzelił pierwszy. Później George Lucas zmienił tę scenę i to Greedo strzelał jako pierwszy. Następnie twórca filmu zmienił ją jeszcze raz, by Han Solo i Greedo strzelali jednocześnie.W wersji pokazywanej na Disney+ dodano jeden szczegół, który wywołał konfuzję wśród fanów. Otóż zanim dochodzi do wymiany ognia (wciąż równoczesnej), Greedo coś mówi. Brzmi to mniej więcej jak "Maclunkey!". Niestety zawołanie pozbawione jest napisów tłumaczących je, więc nie wiadomo, co też znaczy.Zmieszanie fanów było tym większe, że Disney+ nie poinformował o tym, jaką wersję filmu można oglądać na platformie. Przez chwilę trwały więc w sieci spekulacje na temat tego, kto jest odpowiedzialny za zmianę.Zagadkę rozwiązało "Vanity Fair", które w swoim artykule podało, że nowy element został dodany przez samego George'a Lucasa , zanim sprzedał swoje studio Disneyowi.Niestety magazyn nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Lucas zdecydował się na kolejną ingerencję i co Greedo mówi do Hana Solo.