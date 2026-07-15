George Lucas krytykuje pokazy testowe w Hollywood. Zdradził też, co sądzi o AI

George Lucas uważa, że Hollywood zbyt mocno polega na pokazach testowych i grupach fokusowych, przez co studia coraz częściej podporządkowują swoje produkcje oczekiwaniom fanów zamiast wizji twórców. Twórca "Gwiezdnych wojen" podzielił się swoją opinią w rozmowie z magazynem A Rabbit's Foot.
Lucas wskazuje problem współczesnego Hollywood
Lucas Getty Images © Daniel Knighton
stwierdził: Nie lubię grup fokusowych. Widzowie nie wiedzą, co chcą zobaczyć
. Jak wyjaśnił, jeśli publiczność nie polubi jakiejś postaci, dla reżysera powinien to być sygnał do zastanowienia się, dlaczego tak się stało, a nie powód do natychmiastowego zmieniania filmu.
Jego zdaniem studia wyciągają z takich badań błędne wnioski. Pozwalają widzom tworzyć film. Teraz wszystko sprowadza się do tego, co myślą fani. A tak nie robi się filmów. Film powstaje wtedy, gdy znajdzie się twórcę, który ma historię do opowiedzenia i jest nią naprawdę zafascynowany. Lucas
dodał, że fundamentem kina są emocje, a nie próby zadowolenia wszystkich odbiorców.
Temat pokazów testowych regularnie wraca w Hollywood. W ostatnich miesiącach Maggie Gyllenhaal
ujawniła, że podczas testowych projekcji filmu "Panna młoda!
" krytykowano poziom przemocy, natomiast James Gunn
przyznał, że zignorował sugestie części widzów, którzy chcieli usunięcia ze "Supermana
" sceny ratowania wiewiórki. Lucas
odniósł się również do rozwoju sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do wielu twórców patrzy na AI z dużym optymizmem, przekonując, że technologia ułatwi realizację filmów, podobnie jak kiedyś samochody zastąpiły konie i powozy. Lucas
przyznał, że AI niesie ze sobą zagrożenia, ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób człowiek będzie korzystać z dostępnych narzędzi.
"Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja" - spot