ILE? Obłędny budżet serialu "Star Wars" George'a Lucasa

40 milionów dolarów za jeden odcinek serialu

Największe kontrowersje "Gwiezdnych wojen"

Projekt nosił tytuł George Lucas wyobrażał sobie go jako serial o rozmachu, jakiego dotąd nie znała telewizja. Jego akcja miała być osadzona na Coruscant i opowiadać o kryminalnym półświatku w czasach największej świetności Imperium. Rick McCallum wspomina pracę nad serialem:Skoro mieli tak cudowne pomysły, to dlaczego projekt ostatecznie upadł? McCallum nie pozostawia złudzeń. Problemem okazały się pieniądze.Każdy odcinek miał rozmach średniej wielkości hollywoodzkiej produkcji.. A cały serial rozpisany był na 60 odcinków. A to oznaczało, żeTo było na początku tego wieku, kiedy realia medialne były inne. Sytuacja branży w niczym nie przypominała obecnej, kiedy to Jeff Bezos jest w stanie zapłacić ponad miliard dolarów tylko po to, by Barbara Broccoli przestała kontrolować markę James Bond. Wtedy ta kwota zwalała z nóg i czyniła projekt kompletnie nierealistycznym.