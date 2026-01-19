George R.R. Martin opowiedział o "fatalnej" relacji z współtwórcą "Rodu smoka"

Dziś na HBO Max zadebiutował pierwszy odcinek "Rycerza siedmiu królestw", nowego serialu stworzonego na podstawie twórczości George'a R.R. Martina. Produkcja zbiera dobre recenzje, tymczasem kłopoty wiszą nad inną produkcją ze świata Westeros - "Rodem smoka".
Niezgoda za kulisami "Rodu smoka" Martin
w jednej z wypowiedzi opisał swój obecny konflikt z współtwórcą i showrunnerem produkcji, Ryanem Condalem
. Pisarz przyznał wprost, że ich relacja jest dziś fatalna
. Nie zawsze tak było - Martin
opowiada, że przy pierwszym sezonie "Rodu smoka
" regularnie czytał wczesne wersje scenariuszy, zgłaszał uwagi i widział realne zmiany. Problemy zaczęły się przy drugim sezonie - Martin wyznaje, że Condal w zasadzie przestał się słuchać jego sugestii.
HBO poprosiło pisarza, by przekazywał uwagi nie bezpośrednio showrunnerowi, lecz samej stacji - potem miały one trafiać do Condala
jako zbiorcze uwagi.
Według medialnych doniesień kulminacją konfliktu było spotkanie na Zoomie z producentami i przedstawicielami HBO, podczas którego Condal
przedstawił swoją wizję trzeciego sezonu. Martin miał wówczas zakwestionować kierunek zmian, kończąc dyskusję stwierdzeniem: "To już nie jest moja historia".
Autor przyznał jednocześnie, że nie może publicznie mówić o kulisach swojego późniejszego powrotu do projektu, mimo wcześniejszego odsunięcia.
Zawirowania za kulisami "Rodu smoka
" rozpoczęły się już po pierwszym sezonie. To wtedy odszedł współshowrunner Miguel Sapochnik
, ceniony już przez fanów "Gry o tron
" za wyreżyserowane przez niego odcinki. Od tego momentu Condal
przejął pełną kontrolę kreatywną.
Trzeci sezon "Rodu smoka
" ma zadebiutować latem 2026 roku.
"Ród smoka" - zwiastun 2. sezonu