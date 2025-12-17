Newsy Gil Gerard nie żyje. Aktor znany m.in. z "Nice Guys. Równych gości" miał 82 lata
Gil Gerard nie żyje. Aktor znany m.in. z "Nice Guys. Równych gości" miał 82 lata

źródło: Getty Images
autor: Mark Sagliocco
W wieku 82 lat zmarł Gil Gerard – amerykański aktor najlepiej znany z tytułowej roli w przygodowym sci-fi "Buck Rogers in the 25th Century". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Port lotniczy '77" czy "Nice Guys. Równi goście".

Gil Gerard nie żyje. Przeczytaj wiadomość od aktora


Informację o śmierci Gerarda przekazała jego żona Janet. Na facebookowym profilu aktora zamieściła napisane przez niego pożegnanie:

Moje życie było niesamowitą przygodą. Możliwości, jakie miałem, ludzie, których spotkałem, oraz miłość, którą dawałem i otrzymywałem, sprawiły, że 82 lata na tej planecie były bardzo satysfakcjonujące – czytamy. Moja droga prowadziła z Arkansas do Nowego Jorku i do Los Angeles, a w końcu do mojego domu w północnej Georgii, gdzie wraz z moją cudowną żoną Janet spędziłem 18 lat. To była wspaniała podróż, ale nieuchronnie dobiega końca. Nie marnujcie czasu na rzeczy, z których nie płynie ekscytacja i miłość. Do zobaczenia gdzieś w kosmosie.

Oryginalny wpis znajdziecie poniżej: 



Najważniejsze role Gila Gerarda


Największą sympatię publiczności przyniosła Gilowi Gerardowi tytułowa rola w przygodowym sci-fi "Buck Rogers in the 25th Century". Filmowi w reżyserii Daniela Hallera towarzyszył serial, który emitowano w latach 1979–1981. 


W filmografii Gerarda znajdziemy też takie filmy jak "Love Story", "Port lotniczy '77" czy "Nice Guys. Równi goście". Chętnie występował w filmach telewizyjnych ("International Airport", "Zaginiona Walentynka") i niskobudżetowych produkcjach bezpośrednio na DVD ("Podniebny terror", "Zjadacz kości", "Atomowy huragan", "Miasto widmo", "Reptisaurus"). W latach 1986–1987 występował w serialu kryminalnym "Partnerzy". Mogliśmy go też zobaczyć w epizodycznych rolach w takich serialach jak "Domek na prerii", "Hawaii 5-0", "Nightingales", "Dni naszego życia" czy "Jej szerokość Afrodyta". 

