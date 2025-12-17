Gil Gerard nie żyje. Aktor znany m.in. z "Nice Guys. Równych gości" miał 82 lata

W wieku 82 lat zmarł Gil Gerard – amerykański aktor najlepiej znany z tytułowej roli w przygodowym sci-fi "Buck Rogers in the 25th Century". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Port lotniczy '77" czy "Nice Guys. Równi goście".
Gil Gerard nie żyje. Przeczytaj wiadomość od aktora
Informację o śmierci Gerarda
przekazała jego żona Janet. Na facebookowym profilu aktora zamieściła napisane przez niego pożegnanie: Moje życie było niesamowitą przygodą. Możliwości, jakie miałem, ludzie, których spotkałem, oraz miłość, którą dawałem i otrzymywałem, sprawiły, że 82 lata na tej planecie były bardzo satysfakcjonujące
– czytamy. Moja droga prowadziła z Arkansas do Nowego Jorku i do Los Angeles, a w końcu do mojego domu w północnej Georgii, gdzie wraz z moją cudowną żoną Janet spędziłem 18 lat. To była wspaniała podróż, ale nieuchronnie dobiega końca. Nie marnujcie czasu na rzeczy, z których nie płynie ekscytacja i miłość. Do zobaczenia gdzieś w kosmosie.
Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:
Najważniejsze role Gila Gerarda
Największą sympatię publiczności przyniosła Gilowi Gerardowi
tytułowa rola w przygodowym sci-fi "Buck Rogers in the 25th Century
". Filmowi w reżyserii Daniela Hallera
towarzyszył serial, który emitowano w latach 1979–1981.
W filmografii Gerarda
znajdziemy też takie filmy jak "Love Story
", "Port lotniczy '77
" czy "Nice Guys. Równi goście
". Chętnie występował w filmach telewizyjnych ("International Airport
", "Zaginiona Walentynka
") i niskobudżetowych produkcjach bezpośrednio na DVD ("Podniebny terror
", "Zjadacz kości
", "Atomowy huragan
", "Miasto widmo
", "Reptisaurus
"). W latach 1986–1987 występował w serialu kryminalnym "Partnerzy
". Mogliśmy go też zobaczyć w epizodycznych rolach w takich serialach jak "Domek na prerii
", "Hawaii 5-0
", "Nightingales
", "Dni naszego życia
" czy "Jej szerokość Afrodyta
".