Gildia Scenarzystów Polskich ogłasza nominacje do swoich nagród

Gildia Scenarzystów Polskich ogłosiła nominacje do 4. edycji Nagród GSP, przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości scenariuszowej. Wyróżniono w ten sposób pięć filmów fabularnych i pięć seriali.

Nominacje, a potem nagrody działającej od ponad pięciu lat Gildii Scenarzystów Polskich przyznawane są za produkcje, które miały premierę w minionym roku – w kinie, telewizji lub na platformach streamingowych. Wręczane już po raz czwarty Nagrody GSP mają na celu promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów oraz podkreślenie ich roli w procesie twórczym, a więc i wzmocnienie ich pozycji na rynku filmowym. Służą podniesieniu świadomości tego zawodu w branży i wśród widzów.
 
W 2026 roku zrzeszeni w Gildii zawodowi scenarzyści i scenarzystki wybrali nominowanych, którzy powalczą o tytuł najlepszych polskich autorów i autorek scenariuszy minionego roku.


Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego otrzymują w tym roku:



"Dom dobry" – scen. Wojciech Smarzowski
"Dziewczyna z igłą" – scen. Magnus von Horn, Line Langebek
"Larp. Miłość, trolle i inne questy" – scen. Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki
"Ministranci" – scen. Piotr Domalewski
"Utrata równowagi" – scen. Korek Bojanowski, Katia Priwieziencew

Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego otrzymują z kolei:



"1670", sezon 2 – scen. Jakub Rużyłło
"Aniela" – scen. Paweł Demirski
"Heweliusz" – scen. Kasper Bajon
"Niebo. Rok w piekle" – scen. Jakub Korolczuk
"The Office PL", sezon 5 – scen. Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki oraz Mateusz Płocha

Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich. Zwycięzców 4. edycji Nagród GSP poznamy 21 marca podczas gali w Warszawie. Wtedy ogłoszeni zostaną także laureaci Nagrody za Całokształt Twórczości i Nagrody Specjalnej.

