Gildia Scenarzystów Polskich ogłasza nominacje do swoich nagród

Gildia Scenarzystów Polskich ogłosiła nominacje do 4. edycji Nagród GSP, przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości scenariuszowej. Wyróżniono w ten sposób pięć filmów fabularnych i pięć seriali.
Nominacje, a potem nagrody działającej od ponad pięciu lat Gildii Scenarzystów Polskich przyznawane są za produkcje, które miały premierę w minionym roku – w kinie, telewizji lub na platformach streamingowych. Wręczane już po raz czwarty Nagrody GSP mają na celu promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów oraz podkreślenie ich roli w procesie twórczym, a więc i wzmocnienie ich pozycji na rynku filmowym. Służą podniesieniu świadomości tego zawodu w branży i wśród widzów.
W 2026 roku zrzeszeni w Gildii zawodowi scenarzyści i scenarzystki wybrali nominowanych, którzy powalczą o tytuł najlepszych polskich autorów i autorek scenariuszy minionego roku.
Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego otrzymują w tym roku:
"Dom dobry"
– scen. Wojciech Smarzowski "Dziewczyna z igłą"
– scen. Magnus von Horn
, Line Langebek "Larp. Miłość, trolle i inne questy"
– scen. Kordian Kądziela
, Michał Wawrzecki "Ministranci"
– scen. Piotr Domalewski "Utrata równowagi"
– scen. Korek Bojanowski
, Katia Priwieziencew
Nominacje do Nagrody GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego otrzymują z kolei: "1670",
sezon 2 – scen. Jakub Rużyłło "Aniela"
– scen. Paweł Demirski "Heweliusz"
– scen. Kasper Bajon "Niebo. Rok w piekle"
– scen. Jakub Korolczuk "The Office PL"
, sezon 5 – scen. Łukasz Sychowicz
, Jakub Rużyłło
, Mateusz Zimnowodzki
oraz Mateusz Płocha
Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich. Zwycięzców 4. edycji Nagród GSP poznamy 21 marca podczas gali w Warszawie. Wtedy ogłoszeni zostaną także laureaci Nagrody za Całokształt Twórczości i Nagrody Specjalnej.