Gina Carano ma szansę na powrót do "Gwiezdnych wojen"?

W zeszłym roku doszło do ugody między Disneyem a Giną Carano. Aktorka toczyła prawną batalię ze studiem po tym, jak została zwolniona z serialu "The Mandalorian". Po dogadaniu się z Carano przedstawiciele wytwórni zasugerowali nawet, że jest szansa na dalszą współpracę. Wygląda na to, że aktorka zaczyna właśnie rozmowy z przedstawicielami Lucasfilm. Czy to oznacza powrót Cary Dune?
Gina Carano zagra znowu Carę Dune?
W nowym wywiadzie Gina Carano
ujawniła, że jest znowu w kontakcie z architektami uniwersum "Gwiezdnych wojen
". Miałam już rozmowę z Dave'em Filonim i Jonem Favreau. Naprawdę uroczą. Kiedy rozstrzygnęliśmy pozew, zdzwoniliśmy się na Zoomie. To było bardzo miłe. Dave przejmuje kierownictwo nad "Gwiezdnymi wojnami". Było tak, jakbyśmy nie mieli żadnej przerwy. Jon był bardzo zabawny. Powiedział: "To na czym skończyliśmy?"
, wspomina aktorka.
Czy uchylenie drzwi dla Giny Carano
jest PR-owym ruchem ze strony Disneya, który chce zrobić gest dobrej woli wobec konserwatywnej części widowni, którą stracił?
W filmografii Carano
są ponadto m.in. "Ścigana
", "Szybcy i wściekli 6
" i "Deadpool
".
Dlaczego Gina Carano została zwolniona Gina Carano
była jedną z gwiazd serialu "The Mandalorian"
. Grana przez nią postać była na tyle popularna, że mówiło się nawet o możliwym spin-offie. Jednak jej działalność pozaaktorska sprawiła, że Disney i Lucasfilm postanowili zrezygnować z pracy z nią.
Cierpliwość w Lucasfilm skończyła się, kiedy Carano
porównała sytuację republikanów w USA do sytuacji Żydów w III Rzeszy. Aktorka nie przyjęła dobrze zwolnienia z serialu "The Mandalorian"
i wystąpiła do sądu z pozwem. Jej batalia zwróciła uwagę Elona Muska, który postanowił pomóc aktorce pokrywając koszty obsługi prawnej.
W lipcu 2024 roku Disney i Lucasfilm odnieśli porażkę w sądzie, gdzie domagali się odrzucenia pozwu aktorki. Ten jednak uznał pozew za zasadny i nakazał kontynuowanie przygotowań do procesu. To zapewne skłoniło wytwórnie do szukania ugody.
Mandalorian i Grogu" – zwiastun