Giorgio Armani doczeka się filmowej biografii. Nakręci ją Bille August

Do sieci trafiła informacja, że powstaje film biograficzny poświęcony Giorgio Armaniemu, jednemu z najwybitniejszych projektantów mody w historii. Za reżyserię odpowie dwukrotny zdobywca Złotej Palmy Bille August, twórca takich filmów jak "Pelle zwycięzca", "Nędznicy", "Dobre chęci" czy "Dom dusz".
Producentka komentuje
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Film otrzymał tytuł "Armani: The King of Fashion"
i opowie o życiu włoskiego projektanta, który przez dekady wyznaczał światowe trendy i zbudował jedno z najbardziej rozpoznawalnych imperiów modowych. Armani
zmarł we wrześniu zeszłego roku w wieku 91 lat.
Producentka Andrea Iervolino
stwierdziła: Są reżyserzy, którzy tworzą znakomite filmy, i są tacy, którzy potrafią ukazać człowieczeństwo kryjące się za wielkością. Bille August należy do tej wyjątkowej grupy. Jego twórczość cechują elegancja, wrażliwość i ogromny szacunek dla bohaterów, o których opowiada. To wartości doskonale odzwierciedlające dziedzictwo Giorgia Armaniego. Armani
karierę rozpoczynał jako dekorator witryn sklepowych, a następnie uczył się krawiectwa pod okiem słynnego projektanta Nino Cerrutiego. W 1975 roku wraz ze swoim partnerem Sergiem Galeottim założył firmę Giorgio Armani, która z czasem stała się jedną z najbardziej prestiżowych marek modowych na świecie.
Projektant od lat był także związany z przemysłem filmowym. Tworzył kostiumy między innymi do "Amerykańskiego żigolaka
", "Nietykalnych
" Briana De Palmy
oraz "Wilka z Wall Street
" Martina Scorsesego
. Jego projekty nosiły również największe gwiazdy Hollywood podczas premier i ceremonii rozdania nagród.
Na razie nie ujawniono, kto wcieli się w główną rolę. Nie wiadomo również, kiedy rozpoczną się zdjęcia ani kiedy film trafi do kin.
"Nietykalni" - zwiastun