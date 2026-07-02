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Giorgio Armani doczeka się filmowej biografii. Nakręci ją Bille August

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Giorgio+Armani+doczeka+si%C4%99+filmowej+biografii.+Nakr%C4%99ci+j%C4%85+laureat+Z%C5%82otej+Palmy+Bille+August+%28%22Pelle+zwyci%C4%99zca%22%29-167386
Giorgio Armani doczeka się filmowej biografii. Nakręci ją Bille August
źródło: Getty Images
autor: Vittoriano Rastelli
Do sieci trafiła informacja, że powstaje film biograficzny poświęcony Giorgio Armaniemu, jednemu z najwybitniejszych projektantów mody w historii. Za reżyserię odpowie dwukrotny zdobywca Złotej Palmy Bille August, twórca takich filmów jak "Pelle zwycięzca", "Nędznicy", "Dobre chęci" czy "Dom dusz". 

Producentka komentuje



GettyImages-1930354359.jpg Getty Images © Daniele Venturelli


Film otrzymał tytuł "Armani: The King of Fashion" i opowie o życiu włoskiego projektanta, który przez dekady wyznaczał światowe trendy i zbudował jedno z najbardziej rozpoznawalnych imperiów modowych. Armani zmarł we wrześniu zeszłego roku w wieku 91 lat.

Producentka Andrea Iervolino stwierdziła: Są reżyserzy, którzy tworzą znakomite filmy, i są tacy, którzy potrafią ukazać człowieczeństwo kryjące się za wielkością. Bille August należy do tej wyjątkowej grupy. Jego twórczość cechują elegancja, wrażliwość i ogromny szacunek dla bohaterów, o których opowiada. To wartości doskonale odzwierciedlające dziedzictwo Giorgia Armaniego.

Armani karierę rozpoczynał jako dekorator witryn sklepowych, a następnie uczył się krawiectwa pod okiem słynnego projektanta Nino Cerrutiego. W 1975 roku wraz ze swoim partnerem Sergiem Galeottim założył firmę Giorgio Armani, która z czasem stała się jedną z najbardziej prestiżowych marek modowych na świecie.

Projektant od lat był także związany z przemysłem filmowym. Tworzył kostiumy między innymi do "Amerykańskiego żigolaka", "Nietykalnych" Briana De Palmy oraz "Wilka z Wall Street" Martina Scorsesego. Jego projekty nosiły również największe gwiazdy Hollywood podczas premier i ceremonii rozdania nagród.

Na razie nie ujawniono, kto wcieli się w główną rolę. Nie wiadomo również, kiedy rozpoczną się zdjęcia ani kiedy film trafi do kin.

"Nietykalni" - zwiastun



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