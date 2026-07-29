Glen Hansard zginął w wypadku. Oscarowy twórca muzyki do "Once" miał 56 lat

Smutne wiadomości napłynęły z Irlandii. W wieku 56 lat zmarł Glen Hansard – ceniony muzyk, autor piosenek i aktor, którego nazwisko na stałe zapisało się w historii kina dzięki filmowi "Once". Według irlandzkich mediów artysta zginął w środę nad ranem w wypadku motocyklowym w Lucan, na obrzeżach Dublina. Ratownicy zostali wezwani na miejsce około godziny 4.30, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować.
Hansard rozpoczynał swoją karierę jako uliczny muzyk. W 1989 roku założył zespół The Frames, który z czasem stał się jedną z najważniejszych formacji irlandzkiej sceny rockowej i wydał sześć albumów studyjnych. Równolegle rozwijał także karierę aktorską. Wystąpił między innymi w filmach "The Commitments
" oraz "Once
", który przyniósł mu międzynarodową rozpoznawalność.
kadr z filmu "Once"
Największym sukcesem w jego dorobku okazał się utwór "Falling Slowly", napisany i wykonany wspólnie z czeską wokalistką i autorką tekstów Marketą Irglovą
. Piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu "Once
" i w 2008 roku została nagrodzona Oscarem za najlepszą piosenkę oryginalną. Hansard i Irglová przez lata tworzyli także duet The Swell Season, z którym nagrali kilka albumów.
Na swoim koncie Hansard miał również takie utwory jak "The Weight", "My Father's Daughter" czy "Why Woman". W tym roku planował wyruszyć w kolejną solową trasę koncertową.
Poza działalnością artystyczną Hansard był znany ze swojego zaangażowania społecznego. Regularnie organizował bezpłatne koncerty i występował w wigilijny wieczór na dublińskiej Grafton Street, gdzie zbierał fundusze dla organizacji wspierających osoby w kryzysie bezdomności.
zwiastun filmu "Once"