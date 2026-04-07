Glen Powell, Margaret Qualley i "Przepis na morderstwo". W kinach od 10 kwietnia

Zapraszamy na stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów. "Przepis na morderstwo" tylko w kinach od 10 kwietnia.

W rolach głównych Glen Powell ("Top Gun: Maverick", "Tylko nie ty"), nominowana do Złotego Globu Margaret Qualley ("Substancja", "Biedne istoty"), wielokrotnie nominowany do Oscara Ed Harris ("Truman Show", "Córka", serial "Westworld") oraz nominowana do nagrody BAFTA Jessica Henwick ("Glass Onion: Film z serii Na noże"). Za kamerą stanął John Patton Ford, twórca nagrodzonego Independent Spirit Award debiutu "Na złej drodze" ze zjawiskową Aubrey Plazą w roli głównej.


Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak "tylko" jedna przeszkoda - musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

Po premierze w Stanach Zjednoczonych "Przepis na morderstwo" podbił serca amerykańskich krytyków. Dziennikarze podkreślają charyzmę Powella, wyczucie komediowego timingu i magnetyzm. Produkcja studia A24 zbiera entuzjastyczne recenzje, a Powell, zdaniem wielu, jest w życiowej formie!

Zwiastun filmu "Przepis na morderstwo"




